Путин уже не игрок, – Зеленский об операции в Курской области

Президент Украины дал интервью индийским СМИ. В частности, глава государства прокомментировал операцию ВСУ в Курской области и реакцию на нее российского руководства.

По словам Владимира Зеленского, Курская операция открыла мировые глаза на то, что Путин не является политическим игроком, а только преступником, обладающим ядерным оружием.

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"Он просто маньяк"

Президент отметил, что все думают о том, что у Путина большие геополитические цели и имперские взгляды. И действительно, он стремится вернуть влияние, которое было у Советского Союза.

В то же время Зеленский подчеркнул, что у главы Кремля ничего не получится. Он не сможет возвратить влияние. Он просто не успеет. Ни годы, ни мир не дадут ему успеть.

Уже украинская армия маленькой численностью заходит в его области, и он ничего не может поделать 20 дней. Ничего. Все вокруг политические игроки видят, что все с ним (Путиным – 24 Канал) понятно. Армия у него не столь мощная. Он просто вор, угрожающий ядерным оружием,

– заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что те лидеры, которые даже жму Путину руки, дружат с ним, имеют контракты, сделали выводы, что он уже не игрок. "Он просто маньяк, серьезный террорист. И так большинство к нему относится", – объяснил Зеленский.

Отдельно политик отметил, что Путину абсолютно безразлично собственное население, и об этом говорит то, как размещены средства ПВО в России.