Об этом она подчеркнула в эфире телемарафона, передает 24 Канал. В то же время, заместитель министра обороны заметила, чем враг компенсирует тот факт, что наступление тормозится.

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Вместо наступления – новые угрозы

Они совершали и на Востоке передвижение. Ну, перемещение своих войск. Собственно, когда они совершают перемещение, то происходит торможение их наступательных действий. И они компенсируют это увеличением интенсивности обстрелов и авиационных ударов, которые они наносят,

– отметила Маляр.

По ее словам, это происходит по всем направлениям. И на тех, где противник ведет оборону, и на тех, на которых русские захватчики наступают. Анна Маляр подчеркнула, что процесс войны – разный.

"Не постоянно ежедневно происходят интенсивные действия. Любая из сторон нуждается в рано или поздно перемещать войска, перегруппировать, отводить какие-то части на восстановление. Поэтому этот процесс постоянно продолжается", – добавила она.

Анна Маляр отметила, что россияне постоянно осуществляют перемещение своих военных, чтобы укрепить оборону. И они достаточно мощно осуществляют ее.

ВСУ активно используют ротацию врага

Это подчеркнул спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

Как вы увидели, на Бахмутском направлении в какой-то мере уменьшилась серьезная активность. Если раньше нормой было 30 боеприкосновений, минимум, пожалуй, 15, сейчас их значительно меньше в силу ротационных мер врага,

– отметил он.

По словам Череватого, наши военные использовали эту ситуацию. Они наносили активные удары по российским захватчикам. А еще совершали штурмовые действия на флангах.

На смену бойцам ЧВК "Вагнера" приходили десантные и пехотные подразделения. И они видели:

в каком состоянии выходят наемники;

какой была динамика боев;

насколько колоссальными были потери среди бойцов ЧВК "Вагнера";

как украинские защитники наносят мощные удары по оккупантам.

Это совершенно не придавало им моральной стойкости и мотивации вести активные действия. Однако следует отметить, что враг понимает значение для него Бахмута. И потому присылает в первую очередь воздушно-десантные подразделения,

– отметил Череватый.

Представитель Восточной группировки отметил, что только наблюдается риск потери позиций, Россия усиленно возлагает надежду именно на подразделения десантников. Эту концепцию используют внутри страны-агрессора. Десантники в этом случае воспринимаются как "скорая помощь" или "палочка-выручалочка".