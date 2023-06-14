На цьому вона наголосила в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. Водночас заступниця міністра оборони зауважила, чим ворог компенсує той факт, що наступ гальмується.

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Замість наступу – нові загрози

Вони здійснювали і на Сході пересування. Ну, переміщення своїх військ. Власне, коли вони здійснюють переміщення, то відбувається гальмування їхніх наступальних дій. І вони це компенсують збільшенням інтенсивності обстрілів та авіаційних ударів, яких вони завдають,

– зазначила Маляр.

За її словами, це відбувається на всіх напрямках. І на тих, де ворог веде оборону, і на тих, на яких російські загарбники наступають. Ганна Маляр підкреслила, що процес війни – різний.

"Не постійно щодня відбуваються інтенсивні дії. Будь-яка зі сторін має потребу рано чи пізно переміщувати війська, перегруповувати, відводити якісь частини на відновлення. Тому цей процес постійно триває", – додала вона.

Ганна Маляр зазначила, що росіяни постійно здійснюють переміщення своїх військових, щоб укріпити оборону. І вони "доволі потужно здійснюють" її.

ЗСУ активно використовують ротацію ворога

На цьому наголосив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

Як ви побачили, на Бахмутському напрямку певною мірою зменшилася серйозно активність. Якщо раніше нормою було 30 боєзіткнень, мінімум, мабуть, 15, зараз їх значно менше в силу ротаційних заходів ворога,

– зазначив він.

За словами Череватого, наші військові використали цю ситуацію. Вони завдавали активних ударів по російських загарбниках. А ще здійснювали штурмові дії на флангах.

На зміну бійцям ПВК "Вагнера" приходили десантні та піхотні підрозділи. І вони бачили:

в якому стані виходять найманці;

якою була динаміка боїв;

наскільки колосальними були втрати серед бійців ПВК "Вагнера";

як українські захисники завдають потужних ударів по окупантах.

Це абсолютно не додавало їм моральної стійкості і мотивації вести активні дії. Проте, треба зазначити, що ворог розуміє значення для нього Бахмута. І тому надсилає в першу чергу повітряно-десантні підрозділи,

– зазначив Череватий.

Речник Східного угруповання зауважив, що щойно спостерігається ризик втрати позицій, Росія посилено покладається саме на підрозділи десантників. Цю концепцію використовують всередині країни-агресорки. Десантники у цьому випадку сприймаються як "швидка допомога" або "паличка-виручалочка".