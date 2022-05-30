Наступление ВСУ на Юге: оккупанты со значительными потерями отошли из Николаевки на Херсонщине
30 мая 2022 , 18:38Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Контрнаступление наших героев на Юге проходит удачно. Фантастические воины ВСУ выбивают рашистов с занимаемых позиций и освобождают от них наши земли.
Горячие бои наших защитников и защитниц с русскими оккупантами продолжаются по всей линии столкновения. На Донбассе ВСУ держат оборону и не дают врагу продвигаться, а на Юге идут в активное наступление.
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Как проходит контрнаступление ВСУ