Курская операция – это сундучок со многими "сюрпризами" для Владимира Путина. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Олег Лесной, добавив, что российский диктатор выглядит очень неуверенно, когда его спрашивают об этой области.

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Как Курск повлияет на переговорную позицию Украины

Во время прямой линии с народом Путина спросили, когда он наконец вытеснит ВСУ из Курской области. Диктатор начал оправдываться и сказал, что якобы не хочет спешить, чтобы не подвергать риску жизни своих бойцов. Очевидно, насколько абсурдными выглядят такие слова.

Это очень интересный прецедент, потому что раньше Путин разбрасывался датами, если это касалось украинских городов. Обсуждению Курщины он уделил очень много времени, но конкретного срока так и не назвал.

Еще один очень важный момент, на который надо обратить внимание, – когда в последний раз иностранные войска заходили на российскую территорию. Со времен Второй мировой такого не было. Это очень болезненный факт для Путина,

– отметил политолог.

Становится понятно, что для главы Кремля значительно важнее захват украинских городов в Донецкой области, чем защита своей территории. Более того, сейчас там воюют северные корейцы, которые выгоняют россиян из их домов, чтобы в них спрятаться. Раньше такого никто даже не мог представить.

Значение Курской операции

Сегодня российские самолеты бомбардируют свои города. Если бы этой операции не было, то авиабомбы сбрасывали бы на Сумщину, которая и так постоянно страдает от вражеских обстрелов.

Я не могу сказать, что Курщина – это второй Сталинград, но это момент, который может удивить и Путина, и нас. Эту операцию уже много раз "хоронили", но никто не знает, как она дальше будет развиваться. Думаю, впереди еще много интересных моментов,

– подчеркнул Олег Лесной

Информационно и политически Курщина дает Украине много серьезных дивидендов. Учитывая потенциальные переговоры, ее значение может вырасти еще больше.

Напомним, с момента наступление ВСУ в Курской области 5 января, украинские военные продвинулись на 2,7 километра. Продвижение является значительным, но неизвестно, смогли ли наши бойцы там закрепиться.