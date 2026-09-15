"Почти как Чернигов": какую территорию ВСУ освободили в ходе наступления в Донецкой области

Третий армейский корпус начал наступательную операцию "Вивальди" на севере Донецкой области. Украинские военные очистили несколько населенных пунктов.

Подробности первого этапа операции "Вивальди" раскрыли в Третьем армейском корпусе.

Какую территорию удалось освободить в ходе наступления?

В ходе операции защитники очистили от российских войск Новоселовку, Александровку, Ярову и окрестности Корового Яра.

Также под контроль ВСУ вернули Среднее.

Общая площадь освобожденной территории составляет около 85 квадратных километров.

В Третьем корпусе отметили, что это больше площади Житомира и почти столько же, сколько площадь Чернигова.

По данным корпуса, российские военные пытались продвигаться небольшими группами.

Они скрывались в так называемой "серой зоне", иногда переодевались в гражданскую одежду, корректировали удары по украинским позициям и таким образом помогали основным силам России продвигаться вперед.

Для борьбы с такими группами украинские военные создали специальный тактический штаб.

Кроме того, ВСУ удалось нарушить российскую логистику.

Из-за постоянных ударов оккупантам пришлось отодвинуть важные элементы снабжения дальше от линии фронта.

Какие потери понесла Россия в ходе операции "Вивальди"?

За первый этап операции "Вивальди" российская армия потеряла более 1,5 тысячи военнослужащих и свыше 12 тысяч дронов.

Также были уничтожены бронетехника, артиллерия, автомобили и специальная техника.

Третий армейский корпус продолжает удерживать оборону на своем участке фронта. Трасса Харьков – Славянск остается под контролем Украины.