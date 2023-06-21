Об этом во время брифинга рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, сейчас нужно дождаться возможности обнародования любой информации, касающейся продвижения Сил обороны на Запорожском направлении, пишет 24 Канал.
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В чем разница между боями на разных направлениях
На Днепровском направлении, по сравнению с Запорожским, несколько уменьшена активность Сил обороны в географическом продвижении, но очень повышена активность контрбатарейной борьбы. Мы продолжаем уничтожать мощности врага, он передислоцируется после того, как отходит большая вода,
– заявила Гуменюк.
Начальник пресс-центра напомнила, что россияне создали техногенную катастрофу, которая существенно повлияла и на их позиции. Так, высокая вода разбросала оккупантов по новым географическим локациям.
Несмотря на это, за минувшие сутки на Днепровском направлении было зафиксировано 75 обстрелов. По словам Гуменюк, эти отметки приближаются к тем, что были до подрыва ГЭС.
"После притока воды россияне на некоторых участках отступили до 15 километров. Тогда количество обстрелов было меньше. Теперь они возвращаются к тем же показателям", – отметила спикер.
Что известно о продвижении ВСУ на Юге
- Заместитель министра обороны Анна Маляр 19 июня подтвердила, что ВСУ освободили село Пятихатки в Запорожской области. Таким образом, на Юге освободили уже 8 населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.
- Маляр объяснила, что освободить указанные населенные пункты удалось после двух недель успешных наступательных операций ВСУ.
- В общей сложности подразделения на Таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 километров. Освобожденная на Юге площадь составляет 113 квадратных километров.
- Заметим, что представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что украинское наступление продолжается на Мелитопольском и Бердянском направлениях.