Об этом во время брифинга рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, сейчас нужно дождаться возможности обнародования любой информации, касающейся продвижения Сил обороны на Запорожском направлении, пишет 24 Канал.

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В чем разница между боями на разных направлениях

На Днепровском направлении, по сравнению с Запорожским, несколько уменьшена активность Сил обороны в географическом продвижении, но очень повышена активность контрбатарейной борьбы. Мы продолжаем уничтожать мощности врага, он передислоцируется после того, как отходит большая вода,

– заявила Гуменюк.

Начальник пресс-центра напомнила, что россияне создали техногенную катастрофу, которая существенно повлияла и на их позиции. Так, высокая вода разбросала оккупантов по новым географическим локациям.

Несмотря на это, за минувшие сутки на Днепровском направлении было зафиксировано 75 обстрелов. По словам Гуменюк, эти отметки приближаются к тем, что были до подрыва ГЭС.

"После притока воды россияне на некоторых участках отступили до 15 километров. Тогда количество обстрелов было меньше. Теперь они возвращаются к тем же показателям", – отметила спикер.

Что известно о продвижении ВСУ на Юге