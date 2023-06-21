Об этом 24 Каналу сказал офицер ВСУ Тарас Березовец. В то же время он подчеркнул, что это не значит, что все стихает – наша артиллерия продолжает работать, и делает это лучше российской.

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Зачем нужны паузы в контрнаступлении

Военнослужащий Вооруженных Сил Украины отметил, что оперативные паузы во время контрнаступательных действий вполне возможны.

Военная операция – не фильм, который вы смотрите от первой до последней минуты,

– заметил Березовец.

По его словам, это больше напоминает театральную пьесу, где есть антракты, несколько актов, которые всегда завершаются финальной сценой.

Поэтому, подчеркнул он, в наступлении можно делать стратегические паузы, чтобы переосмыслить свою стратегию и переоценить ее, а также перегруппироваться. Потому что война и наступление – это не только планы, но и импровизация. На войне возможны неожиданности, неучтенные вещи, а после переосмысления в планы уже вносятся нужные коррективы.

Березовец объяснил, зачем нужны паузы во время контрнаступления: смотрите видео

Артиллерия не умолкает ни на минуту

Березовец подчеркнул, что большое наступление – очень сложная операция, где нужно учесть много нюансов, в частности погодных, человеческих, а также вопросов, касающихся вооружения. Сделать это безошибочно не сможет даже самый мощный компьютер в мире.

А люди все же способны ошибаться. И для того чтобы цена этой ошибки не была слишком высокой – делаются стратегические определенные паузы,

– сказал воин ВСУ.

Тиком образом, пояснил он, можно заметить, что результат не тот, на который мы рассчитывали. Потому что, к примеру, первоочередные расчеты оказались ошибочными.

В то же время это не значит, что на поле боя все стихает, потому что если даже прекращаются активные штурмовые действия – артиллерия не умолкает ни на минуту. Ведь наша задача – избавить противника от ресурсов для ведения войны. Стратегические паузы нужны также для этого.

Кстати говоря! В разведке Эстонии заявили, что украинские силы могут временно приостановить контрнаступательные операции, чтобы просмотреть свою тактику. Там предполагается, что наступления может не быть в ближайшие 7 дней. В то же время в ISW подчеркнули, что это не означает окончания наступления Украины.

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