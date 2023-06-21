Про це 24 Каналу сказав офіцер ЗСУ Тарас Березовець. Водночас він наголосив, що це не означає, що все стихає – наша артилерія продовжує працювати, і робить це краще за російську.

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Навіщо потрібні паузи у контрнаступі

Військовослужбовець Збройних Сил України зазначив, що оперативні паузи під час контрнаступальних дій цілком можливі.

Воєнна операція – не фільм, який ви дивитися від першої до останньої хвилини,

– зауважив Березовець.

За його словами, це більше нагадує театральну п'єсу, де є антракти, декілька актів, які відбуваються й завжди завершуються фінальною сценою.

Тому, наголосив він, у наступі можна брати стратегічні паузи, щоб переосмислити свою стратегію та переоцінити її, а також перегрупуватися. Тому що війна і наступ – це не лише плани, а й імпровізації. На війні можливі несподіванки, невраховані речі, а після переосмислення у плани уже вносяться потрібні корективи.

Березовець пояснив, навіщо потрібні паузи під час контрнаступу: дивіться відео

Артилерія не замовкає ні на хвилину

Березовець наголосив, що великий наступ – дуже складна операція, де треба врахувати багато нюансів, зокрема, погодних, людських, а також питань, що стосуються озброєння. Зробити це безпомилково не зможе навіть найпотужніший комп'ютер у світі.

А люди все ж таки здатні помилятися. І для того, щоб ціна цієї помилки не була занадто високою – робляться стратегічні певні паузи,

– сказав воїн ЗСУ.

Так, пояснив він, можна помітити, що результат не той, на який ми розраховували. Тому що, наприклад, першочергові розрахунки виявилися помилковими.

Водночас це не означає, що на полі бою все стихає, бо, якщо навіть припиняються активні штурмові дії – артилерія не замовкає ні на хвилину. Адже наше завдання – позбавити противника ресурсів для ведення війни. Стратегічні паузи потрібні також і для цього.

До речі! У розвідці Естонії заявили, що українські сили можуть тимчасово призупинити контрнаступальні операції, щоб переглянути свою тактику. Там припускають, що наступу може не бути у найближчі 7 днів. Водночас в ISW наголосили, що це не означає закінчення наступу України.

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