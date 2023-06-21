Російське міноборони продовжує реагувати на український контрнаступ з відносно високим ступенем узгодженості риторики. Це свідчить про те, що окупанти винесли уроки зі свого минулого неправильного поводження з інформаційним простором під час попередніх наступальних операцій Сил оборони, зазначили в ISW.

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Кремль змінив риторику щодо українського наступу

20 червня Шойгу виступив на колегії міноборони. Розпочав із доповіді про ведення українських контрнаступальних операцій на заході Донецької та Запорізької областей.

Шойгу стверджував, що контрнаступ почався 4 червня, відповідно до попередньої оцінки ISW. Окрім того, сказав, що українські війська здійснили 263 удари по російських позиціях з того дня. Водночас, всупереч загальнодоступним геолокаційним доказам просування України, намагався заперечити, що ЗСУ досягли успіхів, зауважили американські аналітики.

Той факт, що Шойгу говорив про контрнаступ у такій публічній і відносно рівномірній манері (навіть зберігаючи типове заперечення МО українських успіхів), є помітним відхиленням від нездатності російського МО підготувати єдину відповідь на контрнаступ України в Харківській та Херсонській областях у 2022 рік і викликану ним паніку в російському інформаційному просторі, що свідчить про те, що російський інформаційний простір дещо адаптувався до минулих моментів інформаційного колапсу та вивчив їх,

– підкреслили в ISW.

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