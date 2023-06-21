Про це під час брифінгу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, зараз потрібно дочекатися можливості оприлюднення будь-якої інформації, що стосується просування Сил оборони на Запорізькому напрямку, пише 24 Канал.

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У чому полягає різниця між боями на різних напрямках

На Дніпровському напрямку, в порівнянні від Запорізького, дещо зменшена активність Сил оборони в географічному просуванні, але дуже підвищення активність контрбатарейної боротьби. Ми продовжуємо нищити потужності ворога, він передислоковується після того, як відходить велика вода,

– заявила Гуменюк.

Начальниця пресцентру нагадала, що росіяни створили техногенну катастрофу, яка досить суттєво вплинула і на їхні позиції. Так, висока вода розкидала окупантів по нових географічних локаціях.

Попри це, за минулу добу на Дніпровському напрямку зафіксували 75 обстрілів. За словами Гуменюк, ці позначки наближаються до тих, що були до підриву ГЕС.

"Після припливу води росіяни на деяких ділянках відступили до 15 кілометрів. Тоді кількість обстрілів була меншою. Тепер вони повертаються до тих самих покажчиків", – зауважила речниця.

Що відомо про просування ЗСУ на Півдні