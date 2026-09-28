ВСУ продвинулись в Часовом Яру, россияне отступают за реку Жеребец: обзор ситуации на фронте от ISW

Украинские войска проводят контратаку по нескольким направлениям. На некоторых участках защитникам удалось продвинуться вперед.

Институт изучения войны проанализировал ситуацию на поле боя. По данным аналитиков, у россиян отмечается одно наступление, а у Сил обороны – несколько.

Как изменилась линия фронта?

Сумское направление

Российские войска продвинулись на севере Сумской области. В частности, они продвинулись в восточной части Новодмитровки, расположенной на юго-восток от Сум. Об этом свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 19 августа.

Харьковское направление

Российские войска 26 и 27 сентября продолжали наступательные действия на севере Харьковской области, однако подтвержденных продвижений не зафиксировано.

Минобороны России 27 сентября заявило о якобы захвате Хрипунов на северо-восток от Харькова.

Российское ведомство продолжает использовать ложные доказательства, чтобы подтверждать заявления о продвижении.

26 сентября оно опубликовало кадры, на которых якобы запечатлен захват Петропавловки на северо-восток от Харькова и Лозовой на восток от нее. При этом эти же кадры российское минобороны уже публиковало 21 сентября, заявляя, что на них якобы запечатлено захват Новоалександровки.

Купянское направление

Украинские силы недавно продвинулись или удерживали свои позиции на юго-восток от Купянска. Это подтверждают геолоцированные кадры, опубликованные 25 сентября.

Российские войска обстреливали украинские позиции на восток от Глушковки и Новоосинового – именно в тех районах, где ранее российские источники заявляли о присутствии своих сил.

27 сентября источник, связанный с российской группировкой "Запад", заявил, что большой объем украинских дронов затрудняет наступление российских войск и их логистику на Купянском направлении.

Лиманское направление

Украинские силы продолжали контратаки на Лиманском направлении. В то же время российские войска пытаются сдержать продвижение ВСУ и организовать отход в бою через реку Жеребец.

Источник, связанный с российской группировкой "Запад", заявил, что российским военным сложно отступать через реку Жеребец, при этом они пытаются удержать позиции на ее западном берегу.

По его данным, российские силы удерживают отдельные позиции вблизи Ивановки и Заречного, что на северо-восток от Лимана.

Славянское направление

Украинские силы недавно продвинулись или удержали позиции на восток и юго-восток от Славянска. Об этом свидетельствуют геолоцированные кадры от 26 сентября. В частности, на них:

оккупанты наносят удары по украинским позициям на юг и восток от Юрковки, где ранее проводили инфильтрационные операции;

россияне наносят удары по украинским позициям на восток от Николаевки, где российские источники ранее заявляли о присутствии своих войск.

Краматорское направление

Российские войска нанесли удар по украинской позиции в юго-западной части Часового Яра, что, по оценке ISW, свидетельствует о недавнем продвижении ВСУ.

Россияне также наносили удары по украинской позиции в центральной части Веролюбовки, расположенной на северо-запад от Часового Яра, где российские источники ранее заявляли о присутствии своих войск.

Присутствие украинских сил в Веролюбовке и Часовом Яре свидетельствует о том, что российские войска не удерживают позиции в Подольском и Николаевке, расположенных на запад от Часового Яра и на юго-восток от Веролюбовки.

Константиновское направление

Российские войска недавно провели инфильтрационную операцию в восточной части Константиновки.

Судя по геолокализованным кадрам, опубликованным 27 сентября, украинские силы выбили российских военных из захваченного ими здания.

Добропольское направление

Военно-морские силы Украины 26 сентября сообщили, что украинские морпехи зачистили около 5 квадратных километров территории от российских военных на Покровском направлении, на юг от Доброполья.

Когда именно состоялась эта операция, не уточняется.

Судя по геолокационным кадрам, опубликованным 27 сентября, российские военные, вероятно, проникли вдоль трассы Т-0515 на север от Белицкого, что на юго-восток от Доброполья.

Александровское направление

26 сентября российские военные блогеры признали, что ВСУ освободили Перестройку, расположенную на восток от Александровки.

Также украинские военные вошли в Комар и оспаривают контроль российских сил над этим населенным пунктом.

Российские военные блогеры заявили, что украинские силы пытаются прорваться на нескольких участках фронта в Днепропетровской области.

По их утверждениям, наибольшие трудности для российских войск возникают при продвижении по линии Поддубное – Мирное – Комар, что на восток от Александровки.

Ситуация на фронте / Карты ISW