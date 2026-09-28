Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на полі бою. За даними аналітиків, росіяни мають одне просування, а Сили оборони – кілька.

Як змінилася лінія фронту?

Сумський напрямок

Російські війська просунулися на півночі Сумської області. Зокрема, вони просунулися у східній частині Новодмитрівки, що на південний схід від Сум. Про це свідчать геолоковані кадри, опубліковані 19 серпня.

Харківський напрямок

Російські війська 26 та 27 вересня продовжували наступальні дії на півночі Харківської області, однак підтверджених просувань не зафіксовано.

Міноборони Росії 27 вересня заявило про нібито захоплення Хрипунів на північний схід від Харкова.

Російське відомство продовжує використовувати неправдиві докази, щоб підтверджувати заяви про просування.

26 вересня воно опублікувало кадри, на яких нібито показано захоплення Петропавлівки на північний схід від Харкова та Лозової на схід від неї. Водночас ці самі кадри російське міноборони вже публікувало 21 вересня, заявляючи, що на них показано нібито захоплення Новоолександрівки.

Куп'янський напрямок

Українські сили нещодавно просунулися або утримували свої позиції на південний схід від Куп'янська. Це підтверджують геолоковані кадри, опубліковані 25 вересня.

Російські війська обстрілювали українські позиції на схід від Глушківки та Новоосинового – саме в районах, де раніше російські джерела заявляли про присутність своїх сил.

27 вересня джерело, пов'язане із російським угрупованням "Захід", заявило, що велика кількість українських дронів ускладнює наступ російських військ і їхню логістику на Куп'янському напрямку.

Лиманський напрямок

Українські сили продовжували контратаки на Лиманському напрямку. Водночас російські війська намагаються стримати просування ЗСУ та організувати відхід із боями через річку Жеребець.

Джерело, пов'язане з російським угрупованням "Захід", заявило, що російським військовим складно відступати через річку Жеребець, водночас вони намагаються утримати позиції на її західному березі.

За його даними, російські сили зберігають окремі позиції поблизу Іванівки та Зарічного, що на північний схід від Лимана.

Слов'янський напрямок

Українські сили нещодавно просунулися або утримали позиції на схід і південний схід від Слов'янська. Про це свідчать геолоковані кадри за 26 вересня. Зокрема, на них:

окупанти завдають ударів по українських позиціях на південь і схід від Юрківки, де раніше проводили інфільтраційні операції;

росіяни б'ють по українських позиціях на схід від Миколаївки, де російські джерела раніше заявляли про присутність своїх військ.

Краматорський напрямок

Російські війська завдали удару по українській позиції у південно-західній частині Часового Яру, що, за оцінкою ISW, свідчить про недавнє просування ЗСУ.

Росіяни також били по українській позиції в центральній частині Віролюбівки, що на північний захід від Часового Яру, де російські джерела раніше заявляли про присутність своїх військ.

Присутність українських сил у Віролюбівці та Часовому Яру свідчить про те, що російські війська не утримують позицій у Подільському та Миколаївці, що на захід від Часового Яру та південний схід від Віролюбівки.

Костянтинівський напрямок

Російські війська нещодавно провели інфільтраційну операцію у східній частині Костянтинівки.

За геолокованими кадрами, опублікованими 27 вересня, українські сили вибили російських військових із захопленої ними будівлі.

Добропільський напрямок

Військово-морські сили України 26 вересня повідомили, що українські морпіхи зачистили близько 5 квадратних кілометрів території від російських військових на Покровському напрямку, на південь від Добропілля.

Коли саме відбулася ця операція, не уточнюється.

За геолокованими кадрами, опублікованими 27 вересня, російські військові, ймовірно, проникли вздовж траси Т-0515 на північ від Білицького, що на південний схід від Добропілля.

Олександрівський напрямок

26 вересня російські військові блогери визнали, що ЗСУ звільнили Перебудову, що на схід від Олександрівки.

Також українські військові увійшли до Комара та оскаржують контроль російських сил над цим населеним пунктом.

Російські військові блогери заявили, що українські сили намагаються прорватися на кількох ділянках фронту в Дніпропетровській області.

За їхніми твердженнями, найбільші труднощі для російських військ виникають під час просування на лінії Піддубне – Мирне – Комар, що на схід від Олександрівки.

Ситуація на фронті / Карти ISW