Институт изучения войны проанализировал ситуацию на поле боя. По данным аналитиков, ни одна из сторон не добилась подтвержденного продвижения.

Какова ситуация на различных направлениях фронта?

Купянское направление

Оккупанты 9 и 20 сентября продолжали наступление в направлении Купянска, но подтвержденных успехов не добились. В то же время украинские военные контратаковали к востоку от Западного.

19 сентября появилось видео, на котором, вероятно, российские военные находятся возле Дорошевки к северу от Купянска. В ISW не смогли подтвердить, когда именно было снято видео и действительно ли на нем россияне.

Источник, отслеживающий действия российской группировки "Запад", опроверг информацию о захвате Дорошевки. По его данным, российские военные пытались продвинуться в районе Дорошевки, Тищеновки и Западного, но лишь нескольким военным удалось проникнуть в Тищеновку.

В то же время один из российских военных блогеров заявил о захвате Западного, продвижении к востоку от села и проникновении российских военных в восточную часть Дорошевки.

Лиманское направление

Российские войска 19 и 20 сентября продолжали наступать в направлении Лимана, но не продвинулись. Украинские силы проводили контратаки в этом районе.

Российские военные блогеры также критикуют заявления Кремля о якобы значительном продвижении в районе Лимана.

Один из них опроверг утверждение Минобороны России о зачистке украинских военных в Святогорске и Лимане. По его словам, Святогорск расположен как минимум в 20 километрах от линии фронта, а Лиман российские войска не контролируют.

В то же время Владимир Путин ранее заявлял, что россияне захватили Святогорск 1 сентября.

ISW не располагает доказательствами присутствия российских войск в Святогорске или Лимане.

Украинские силы в течение последних месяцев проводили контрнаступательные действия на этом направлении и ликвидировали ранее созданный российский выступ к северу от Лимана.

Константиновское направление

Российские военные недавно пытались проникнуть на северо-запад Константиновки.

Как свидетельствуют геолокационные данные за 19 сентября, украинские силы нанесли удар по зданию, в которое проникли россияне.

Добропольское направление

Группы российских военных пытаются продвигаться к Светлому, Ганновке, Кучеровому Яру и другим населенным пунктам, однако не могут закрепиться.

Украинские дроны выявляют и уничтожают большинство небольших вражеских групп.

По данным военного обозревателя Константина Машовца, россияне даже увеличили численность таких групп с 2–3 до 10–12 военнослужащих, но это не помогает им закрепиться.

В частности, оккупанты пытались собрать пехоту и до 30 легких машин возле Затишка для дальнейшего наступления на Белицкое. Украинские военные обнаружили эту технику и уничтожили ее еще до начала атаки.

Россияне также не смогли закрепиться в Вольном и Новом Донбассе, что затрудняет их продвижение к Доброполью с востока.

В то же время один из российских военных блогеров заявил о продвижении оккупантов к северо-востоку от Сергеевки и к югу от Райполя.

Александровский участок

По данным ISW, оккупанты проникли в юго-западную часть Андреевки. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные 2 сентября и геолокированные 20 сентября. В то же время пока неизвестно, остаются ли российские военные в Андреевке.

Что происходит на фронте / Карты ISW