ВСУ переходят в контратаку, а российские блогеры критикуют Кремль: обзор ситуации на фронте от ISW

Россияне продолжают наступательные действия в Донецкой области. Однако действия украинских военных срывают планы противника.

Институт изучения войны проанализировал ситуацию на поле боя. По данным аналитиков, ни одна из сторон не добилась подтвержденного продвижения.

Какова ситуация на различных направлениях фронта?

Купянское направление

Оккупанты 9 и 20 сентября продолжали наступление в направлении Купянска, но подтвержденных успехов не добились. В то же время украинские военные контратаковали к востоку от Западного.

19 сентября появилось видео, на котором, вероятно, российские военные находятся возле Дорошевки к северу от Купянска. В ISW не смогли подтвердить, когда именно было снято видео и действительно ли на нем россияне.

Источник, отслеживающий действия российской группировки "Запад", опроверг информацию о захвате Дорошевки. По его данным, российские военные пытались продвинуться в районе Дорошевки, Тищеновки и Западного, но лишь нескольким военным удалось проникнуть в Тищеновку.

В то же время один из российских военных блогеров заявил о захвате Западного, продвижении к востоку от села и проникновении российских военных в восточную часть Дорошевки.

Лиманское направление

Российские войска 19 и 20 сентября продолжали наступать в направлении Лимана, но не продвинулись. Украинские силы проводили контратаки в этом районе.

Российские военные блогеры также критикуют заявления Кремля о якобы значительном продвижении в районе Лимана.

Один из них опроверг утверждение Минобороны России о зачистке украинских военных в Святогорске и Лимане. По его словам, Святогорск расположен как минимум в 20 километрах от линии фронта, а Лиман российские войска не контролируют.

В то же время Владимир Путин ранее заявлял, что россияне захватили Святогорск 1 сентября.

ISW не располагает доказательствами присутствия российских войск в Святогорске или Лимане.

Украинские силы в течение последних месяцев проводили контрнаступательные действия на этом направлении и ликвидировали ранее созданный российский выступ к северу от Лимана.

Константиновское направление

Российские военные недавно пытались проникнуть на северо-запад Константиновки.

Как свидетельствуют геолокационные данные за 19 сентября, украинские силы нанесли удар по зданию, в которое проникли россияне.

Добропольское направление

Группы российских военных пытаются продвигаться к Светлому, Ганновке, Кучеровому Яру и другим населенным пунктам, однако не могут закрепиться.

Украинские дроны выявляют и уничтожают большинство небольших вражеских групп.

По данным военного обозревателя Константина Машовца, россияне даже увеличили численность таких групп с 2–3 до 10–12 военнослужащих, но это не помогает им закрепиться.

В частности, оккупанты пытались собрать пехоту и до 30 легких машин возле Затишка для дальнейшего наступления на Белицкое. Украинские военные обнаружили эту технику и уничтожили ее еще до начала атаки.

Россияне также не смогли закрепиться в Вольном и Новом Донбассе, что затрудняет их продвижение к Доброполью с востока.

В то же время один из российских военных блогеров заявил о продвижении оккупантов к северо-востоку от Сергеевки и к югу от Райполя.

Александровский участок

По данным ISW, оккупанты проникли в юго-западную часть Андреевки. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные 2 сентября и геолокированные 20 сентября. В то же время пока неизвестно, остаются ли российские военные в Андреевке.

Что происходит на фронте / Карты ISW