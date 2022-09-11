Перед наступлением ВСУ запускают агитационные открытки для оккупантов и призывают сдаться в плен

На оккупированных украинских территориях из-за действий россиян нет интернета. Однако украинские военные проводят там информационную работу.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, военные запускают агитационные снаряды.

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"Перед тем, как продвигаться вперед, наши защитники передают привет российским оккупантам, и дают последнюю возможность сдаться в плен. Иначе на украинской земле их ждет только смерть", – отметила Маляр.

Как запускают снаряды с открытками: смотрите видео

У россиян есть шанс выжить

Открытки, распространяемые военными, инструктируют, как правильно сдаться в плен. В каждом снаряде есть 1500 открыток. Он должен взрываться над скоплением россиян.

Это напоминание оккупантам, что Украина обязательно вернет свои земли, а у них еще есть шанс сложить оружие и выжить,

– подчеркнули военные.



Открытки для захватчиков / Смотрите видео

Успехи ВСУ

Военные продолжают контрнаступление на территории Харьковской области. Они смогли освободить десятки сел и городов, и выйти почти на границу с россией. Известно, что защитники вошли в поселки Казачья Лопань и Двуречная. Там подняли сине-желтые флаги.

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