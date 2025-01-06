Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ISW. По данным Института изучения войны, украинские военные провели несколько механизированных штурмов в направлении Бердин – Новосотницкий, используя бронетехнику батальонного уровня.

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Украинские войска штурмуют Курскую область

Российские источники утверждают, что атаки осуществлялись в трех волнах. Также украинские войска активизировали наступление на юго-восток от Коренева и вблизи Пушкарного.

Геолокационные кадры подтверждают продвижение украинцев в районе Бердина, в частности в южной части населенного пункта.

Обновленные карты, обнародованные российскими милблогерами, указывают на занятие украинскими войсками ряда населенных пунктов, среди которых Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка и Новосотницкое.

Российские милблогеры также сообщают о боях вблизи Никольского, Александрии и в направлении Малой Локны. В то же время они выражают беспокойство, что активность ВСУ в Курской области может быть отвлекающим маневром, а не подготовкой к основному удару.

На юго-востоке от Суджи российские войска осуществили контратаки, пытаясь оттеснить украинские силы из Махновки. По данным президента Украины Владимира Зеленского, в боях под Махновкой 3 – 4 января российские и северокорейские подразделения потеряли до батальона пехоты.

Несмотря на заявления российских источников об ответном продвижении, Институт изучения войны пока не наблюдал визуального подтверждения этих данных. Анализ показывает, что ВСУ продолжают осуществлять наступательные операции в регионе, демонстрируя уверенные тактические действия даже в условиях активного сопротивления со стороны врага.

К слову, украинские защитники отбивают атаки на разных направлениях, среди которых Сумщина, Черниговщина, Харьков, Купянск, Лиман, Краматорск, Торецк, Покровский, Курахово и Времовский.

Украинская сторона пока официально не комментирует ситуацию в Курской области, но в Генштабе сообщили, что за минувшие сутки произошло 42 боевых столкновения.