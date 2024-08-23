Город Рыльск уже стал известным благодаря тому, что здесь неподалеку в первые дни операции ВСУ была сокрушительно разгромлена российская колонна.

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Оккупанты готовят к "сдаче" Рыльск

Захватчики заранее признали, что Рыльск должен повторить судьбу Суджи, Глушковского района и Коренево – населенных пунктов и территорий, которые уже заняли украинские военные.

Так, военкор и советник губернатора Курской области Роман Алехин призвал местных жителей не ждать "до последнего" и бежать из Рыльска.

Земляки, не ждите последнего, как Суджа, Коренево, Глушково. Жизнь ваша и ваших родственников дороже жизни собачки .... Я считаю, что сегодня лучше эвакуироваться и из Рыльска, пока для этого есть возможность и это безопасно,

– написал у себя в телеграмме российский чиновник.

Также чиновник попытался запугать граждан "страшилками" о якобы "зверствах" ВСУ.

Тем временем, как Алехин врет и запугивает россиян в Рыльске, жители Суджи и других сел и городков, занятых нашими воинами, жалуются на то, что их покинула власть и благодарят ВСУ за помощь.

Отметим, что расстояние между Коренево и Рыльском составляет менее 28 километров.