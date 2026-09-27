ВСУ меняют тактику в районе Лимана и оттесняют россиян к Осколу: обзор ситуации на фронте от ISW

Контрнаступление ВСУ на Лиманском направлении продолжается. Россияне продвигаются в Константиновке и готовят "подступ" со стороны водохранилища.

Институт изучения войны проанализировал ситуацию на фронте. По данным аналитиков, как украинские, так и российские войска имели определенные продвижения.

Какова ситуация на фронте?

Север Харьковской области

Представитель украинской бригады 26 сентября сообщил, что небольшие группы оккупантов пытаются обходить позиции ВСУ и проникать через промежутки между ними.

Из-за этого линия фронта в некоторых местах напоминает шахматную доску.

Также россияне перемещают точки запуска FPV-дронов ближе к украинским позициям и дальше в "серую зону".

Российские источники используют инфильтрации, чтобы заявлять о якобы захвате территорий между населенными пунктами.

В частности, россияне пытались проникнуть в район Волоховского на восток от Волчанска и Ивашкиного на северо-восток от Большого Бурлука.

Исходя из отдельных российских позиций, оккупанты заявляют о якобы окружении украинских военных на восток от Волчанска.

В то же время ISW не обнаружил доказательств присутствия российских войск на территории между Волоховским и Ивашкиным.

Великобурлукское направление

Украинские военные недавно продвинулись или удержали свои позиции на Великобурлукском направлении.

Геолоцированные кадры от 25 сентября свидетельствуют, что российские войска нанесли удар по украинской позиции на юго-восток от Зарубинки, расположенной на северо-восток от Большого Бурлука. Это подтверждает присутствие ВСУ в этом районе, вопреки заявлениям России.

Оккупанты тем временем проводили инфильтрационные операции на северо-восток от Чугуновки и в Довжанке.

Трегубов уточнил, что российские войска продолжают такие операции на Великобурлукском направлении, пытаясь закрепиться в лесополосах.

Купянское направление

Украинские контратаки на север от Купянска усиливают давление на российскую группировку "Запад".

Представитель Объединенных сил ВСУ полковник Виктор Трегубов 26 сентября заявил, что украинские силы продолжают оттеснять российские войска к Осколу и сокращают их плацдарм на западном берегу реки.

По его словам, цель ВСУ – вытеснить россиян за Оскол, уменьшить их плацдарм на север от Купянска и снизить угрозу для города.

Российская группировка "Запад" отвечает за боевые действия на Купянском, Боровском и Лиманском направлениях.

Основные наступательные усилия оно сосредотачивает на Лиманском направлении, где в последние месяцы сталкивается с украинскими контратаками.

По оценке ISW, необходимость одновременно вести наступление на Лиманском направлении и противодействовать украинским контратакам в районе Лимана и Купянска может ослаблять способность россиян удерживать передовые позиции на западном берегу Оскола.

Боровское направление

Один из российских источников заявил, что 26 сентября оккупанты продолжали наступление, в то время как украинские силы проводили контратаки. В то же время ISW не зафиксировал подтверждений продвижения российских войск.

Лиманское направление

Силы обороны меняют тактику контрнаступления. Вместо того чтобы сразу уничтожать российские группы, проникшие за позиции ВСУ, украинские силы сначала пытаются сорвать их подкрепление.

Командир украинского батальона 26 сентября рассказал, что на первом этапе операции "Вивальди" на Лиманском направлении ВСУ наносили удары по российским штурмовикам на мотоциклах и вездеходах. Таким образом россияне пытались доставить подкрепление своим группам, оказавшимся за украинскими позициями.

Украинские удары по маршрутам снабжения нарушили российскую логистику. Из-за нехватки ресурсов российские группы ослабли, после чего ВСУ сосредоточились на их уничтожении.

Внезапность действий также позволила украинским военным продвинуться в тыл россиян и нанести удары по позициям операторов дронов, специалистов РЭБ и пунктам управления.

В ISW считают, что такая тактика может помочь ВСУ проводить более маневренные операции и сократить затраты сил на уничтожение российских групп, которые уже проникли на украинские позиции.

Российские военные блогеры тем временем признают, что ложные доклады в российской армии помогают ВСУ на Лиманском направлении.

Славянское направление

Украинские военные недавно продвинулись на восток от Славянска.

По данным геолокационных снимков, обнародованных 26 сентября, ВСУ выбили российских военных с позиции в восточной части Николаевки.

Ранее на этом участке россияне проводили инфильтрационные операции.

Константиновское направление

Российские войска недавно продвинулись в западной части Константиновки.

По данным геолоцированных кадров от 25 сентября, украинские военные нанесли авиаудар по российской позиции на западе города. Это может свидетельствовать об отсутствии украинских позиций непосредственно в этом районе.

Обзор фронта / Карты ISW

Добропольское направление

Оккупанты недавно провели инфильтрационную операцию к северо-востоку от Черниговки, что на юго-восток от Доброполья.

В 1-м корпусе "Азов" 26 сентября сообщили, что ВСУ удерживают Доброполье и подходы к нему с нескольких направлений.

В то же время в корпусе отметили, что Россия планировала окружить город осенью 2026 года. Однако на данный момент окружения нет.

Александровское направление

Оккупанты недавно проводили инфильтрацию в юго-восточной части Андреевки и на юге Нового Запорожья. Первый населенный пункт – на юг от Александровки, второй – на юго-запад.

Гуляйпольское направление

Захватчики, вероятно, используют высохшее Каховское водохранилище для переброски пехотных групп вдоль его восточного берега.

Также они могут попытаться воспользоваться водохранилищем для продвижения на север в направлении Запорожья на фоне ухудшения погодных условий осенью.

В прошлом году россияне воспользовались подобной погодой, чтобы проникнуть в Приморское на юг от Запорожья, однако впоследствии украинские военные вернули населенный пункт под свой контроль.

Военный обозреватель Константин Машовец отметил, что российские военные могут укреплять свои ограниченные позиции на юге Приморского только пехотой через дно водохранилища.

В то же время ВСУ контролируют северную часть Плавней и участок трассы М-18 на юг от Приморского.

По данным Машовец, около 19 сентября российская пехотная группа смогла через водохранилище проникнуть в Малокатериновку.

При этом российские военные присутствуют лишь в районе многоэтажных домов Степногорска и на его северной окраине.

Ореховское направление

Украинские военные, вероятно, ликвидировали значительную часть российских инфильтрационных групп, которые пытались продвинуться на северо-восток от Орехова, чтобы в перспективе окружить город.

Российские военные блогеры продолжали заявлять о продвижении оккупантов на запад от Червоной Криницы и Новоселовки.

В то же время Константин Машовец сообщил, что украинские силы уничтожили несколько российских групп, проникших на юго-восток от Червоной Криницы.

ВСУ также сдерживают попытки россиян проникнуть в Орехов с юга.

По словам Машовец, украинские военные блокируют до трех российских небольших групп в районе исправительной колонии в Малой Токмачке, а также на северо-восточной и восточной окраинах населенного пункта.

Машовец отметил, что украинские силы зачистили Новоданиловку на юг от Орехова.

Также ВСУ существенно сократили количество российских военных, проникших в Орехов со стороны Новоданиловки.

В то же время одна российская инфильтрационная группа продолжает действовать на юго-восточной окраине города.

Кроме того, по данным Машовец, российские группы по-прежнему удерживают несколько позиций в лесистой местности на северо-запад от Нестерянки.

Еще одна группа остается в районе на юг от Павловки, расположенной на запад от Орехова.