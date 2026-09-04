Об этом сообщает издание France24.

Как россияне используют территорию Каховского водохранилища?

После подрыва россиянами Каховской плотины в июне 2023 года обнажившийся бассейн водоема быстро зарос высокой травой, ивовыми зарослями и кустарником. Озелененная территория простирается на десятки километров и создала естественный барьер, который существенно отличается от других участков фронта.

Густые заросли и многочисленные ручьи делают массированные передвижения техники или масштабные наступательные операции практически невозможными. Из-за густого зеленого полога обычные разведывательные беспилотники утратили свою эффективность в обнаружении пехоты.

В этой зоне украинские военные отслеживают попытки проникновения российских диверсионных патрулей и устраивают для них засады. Противоборствующие стороны в основном используют небольшие пехотные отряды и дроны с тепловизионной оптикой для обнаружения врага на коротких дистанциях.

Это сложная местность, где войска не могут передвигаться так свободно, как на твердом грунте. Она отличается от других типов местности, где идет война,

– отмечают в издании France24.

Несмотря на то, что российская армия контролирует около 75 процентов территории Запорожской области, ключевые и наиболее сложные участки остаются под контролем Украины. За последние несколько лет линия фронта на этом направлении практически не изменилась.

Напомним, российские войска готовятся к активизации действий на нескольких участках Запорожской области, в частности на Ореховском направлении. По словам представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина, оккупанты проводят перегруппировку у побережья бывшего Каховского водохранилища, в частности в районах Степногорска, Приморского и Плавней, чтобы возобновить штурмовые действия.

Враг также пытается продвигаться в сторону Орехова, активно применяя ударные дроны-камикадзе и УАБы. Украинская разведка отслеживает подготовку противника, а Силы обороны продолжают удерживать позиции в Запорожской области.