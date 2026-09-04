Об этом сообщает издание France24.
Как россияне используют территорию Каховского водохранилища?
После подрыва россиянами Каховской плотины в июне 2023 года обнажившийся бассейн водоема быстро зарос высокой травой, ивовыми зарослями и кустарником. Озелененная территория простирается на десятки километров и создала естественный барьер, который существенно отличается от других участков фронта.
Густые заросли и многочисленные ручьи делают массированные передвижения техники или масштабные наступательные операции практически невозможными. Из-за густого зеленого полога обычные разведывательные беспилотники утратили свою эффективность в обнаружении пехоты.
В этой зоне украинские военные отслеживают попытки проникновения российских диверсионных патрулей и устраивают для них засады. Противоборствующие стороны в основном используют небольшие пехотные отряды и дроны с тепловизионной оптикой для обнаружения врага на коротких дистанциях.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Это сложная местность, где войска не могут передвигаться так свободно, как на твердом грунте. Она отличается от других типов местности, где идет война,
– отмечают в издании France24.
Несмотря на то, что российская армия контролирует около 75 процентов территории Запорожской области, ключевые и наиболее сложные участки остаются под контролем Украины. За последние несколько лет линия фронта на этом направлении практически не изменилась.
Напомним, российские войска готовятся к активизации действий на нескольких участках Запорожской области, в частности на Ореховском направлении. По словам представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина, оккупанты проводят перегруппировку у побережья бывшего Каховского водохранилища, в частности в районах Степногорска, Приморского и Плавней, чтобы возобновить штурмовые действия.
Враг также пытается продвигаться в сторону Орехова, активно применяя ударные дроны-камикадзе и УАБы. Украинская разведка отслеживает подготовку противника, а Силы обороны продолжают удерживать позиции в Запорожской области.