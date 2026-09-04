Про це повідомляє видання France24.

Як росіяни використовують територію Каховського водосховища?

Після підриву росіянами Каховської греблі у червні 2023 року оголений басейн водойми швидко заріс високими бур'янами, вербовими хащами та чагарниками. Оновлена територія простягається на десятки кілометрів і створила природний бар'єр, який суттєво відрізняється від інших ділянок фронту.

Густі зарості та чисельні струмки роблять масовані пересування техніки чи масштабні наступальні операції практично неможливими. Через щільний зелений навіс звичайні розвідувальні безпілотники втратили свою ефективність у виявленні піхоти.

У цій зоні українські військові відстежують спроби проникнення російських диверсійних патрулів та влаштовують для них засідки. Протиборчі сторони здебільшого застосовують невеликі піхотні загони та дрони з тепловізійною оптикою для виявлення ворога на коротких дистанціях.

Це непроста місцевість, де війська не можуть пересуватися так вільно, як на твердому ґрунті. Вона відрізняється від інших типів місцевості, де триває війна,

– зазначають у виданні France24.

Попри те, що армія Росії контролює близько 75 відсотків території Запорізької області, ключові та найскладніші ділянки залишаються під контролем України. За останні кілька років лінія фронту на цьому напрямку майже не зазнала змін.

Нагадаємо, російські війська готуються до активізації на кількох ділянках Запорізької області, зокрема на Оріхівському напрямку. За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, окупанти проводять перегрупування біля узбережжя колишнього Каховського водосховища, зокрема в районах Степногірська, Приморського та Плавнів, щоб відновити штурмові дії.

Ворог також намагається просуватися в бік Оріхова, активно застосовуючи ударні дрони-камікадзе та КАБи. Українська розвідка відстежує підготовку противника, а Сили оборони продовжують утримувати позиції на Запоріжжі.