Відповідну заяву в етері телемарафону зробив речник Сил оборони Півдня, полковник Владислав Волошин.

Що відомо про активізацію противника на березі колишнього водосховища?

Окупанти проводять перегрупування з метою відновлення штурмових дій на Оріхівському напрямку, особливо на 2 ділянках фронту.

Йдеться про узбережжя колишнього Каховського водосховища, де розташовані населені пункти Спетногірськ, Приморське й Плавні.

Нагадаємо: ворожі війська підірвали Каховську ГЕС вночі 6 червня 2023 року. Цей воєнний злочин призвів до масштабної техногенної та екологічної катастрофи на півдні України.

Також (російська армія – 24 Канал) намагатиметься просуватися до Оріхова, намагаючись підійти та закріпитися на околицях,

– зазначив Волошин.

Полковник уточнив, що українська розвідка відстежує ці плани ворога. Росіяни, до того ж, активно використовують ударні дрони-камікадзе на цьому напрямку. Не менш частотними є й обстріли із застосуванням КАБів.

Яка ситуація на фронті поблизу Оріхова: дивіться карту DeepState

Зауважимо, попри російський тиск, Сили оборони продовжують утримувати позиції, зокрема на Запоріжжі. Раніше вороже міноборони заявило про нібито захоплення села Копані в Запорізькій області та поширило відео з російським прапором у населеному пункті.

Водночас українські захисники цю інформацію спростували. У 225-му окремому штурмовому полку ЗСУ опублікували кадри, зняті безпосередньо в Копанях, які підтверджують, що село й надалі перебуває під контролем українських сил.