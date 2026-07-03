Про це заявили у 225-му окремому штурмовому полку Збройних сил України.

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Що відомо про "захоплення" Копані?

Російська сторона раніше поширювала відео та повідомлення про встановлення триколора і "закріплення" на території населеного пункту. Водночас українські військові оприлюднили власні кадри, зняті безпосередньо у Копанях, які підтверджують присутність Сил оборони України в селі та спростовують заяви окупантів.

Кадри з Копані: дивіться відео

Окремо у 225-му ОШП повідомили про взяття в полон російського військовослужбовця, який безпосередньо брав участь у спробах встановлення ворожої символіки у селі. За даними підрозділу, полонений є одним з учасників групи, що діяла в районі бойових зіткнень на Запорізькому напрямку.

У військовому підрозділі підкреслюють, що подібні інформаційні заяви російської сторони є частиною кампанії з дезінформації та спробою створити ілюзію контролю над ситуацією на фронті.

Наприкінці червня українські штурмові підрозділи, зокрема 425-й окремий штурмовий полк "Скеля", вже зірвали спроби російських військ просунутися на окремих ділянках фронту, зокрема на Харківському напрямку, де окупанти намагалися закріпитися в районі населених пунктів Козача Лопань та Гранів.

Українські військові наголошують, що контроль над ситуацією на Запорізькому напрямку залишається за Силами оборони, а спроби противника просунутися супроводжуються втратами та провалами.

Нагадаємо, нещодавно під час чергового виступу про війну проти України Володимир Путін знову вирішив "намалювати успіхи" російської армії, але щось пішло не за планом. Диктатор заявив, що війська майже "дотисл" українські сили біля Старого Оскола. Проблема в тому, що Старий Оскол – це не фронтова точка, а російське місто в Бєлгородській області, яке ніхто й не "звільняв", бо воно й так російське.

Ймовірно, у виступі йшлося про річку Оскіл на Харківщині, де справді тривають бойові дії. Але в момент географічного натхнення у Кремлі річка, схоже, піднялась до статусу міста, а місто – до статусу "успішно захопленого". Російські Z-ресурси традиційно не розгубилися і дружно підхопили заяву без зайвих питань, ніби так і було задумано.

У тій же промові Путін також "просував фронт" одразу на десятки кілометрів – до Сум і майже під Слов’янськ. Незалежних підтверджень цьому, як зазвичай, немає.