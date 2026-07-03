Наземні роботизовані комплекси, вони ж просто НРК, зараз стають вкрай важливими для сучасної війни. Насамперед – як засіб логістики, який може доставити продукти та боєприпаси, а також евакуйовувати поранених. Звісно, є й випадки, коли НРК виконували бойову роботу, були залучені в штурмах чи в обороні.

Однак завдань для НРК стає все більше, а ось кількість бортів так швидко не зростає. Тому росте цінність кожного борта, який намагаються рятувати з небезпечних ситуацій та всіма силами подовжувати тривалість його життя. Молодший сержант і командир відділення роти наземних безпілотних систем 12-ї бригади "Азов" НГУ на псевдо "Ящер" якраз відповідальний за евакуації наземних роботизованих комплексів. За його плечима – не одна операція з порятунку НРК з болота й водойм, і кожна з них – успішна.

Ми зустрілися з "Ящером" на Добропільському напрямку та поговорили про роботу і порятунок роботизованих комплексів, переваги, які дають нам технології зараз, та про найбільш ризиковані операції. Про все це і не тільки – читайте в ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 Каналу.

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"НРК рятують людей, а ми – ті, хто рятує НРК": про роботу "Ящера" в "Азові"

Сьогодні саме наземні роботизовані комплекси закривають значну частину логістичних питань. Вони доставляють на позиції їжу, воду, боєкомплект і медикаменти. Найголовніше, що це робить не людина, а дрон. Відповідно життя бійців можна не наражати на пряму небезпеку.

Раніше підвіз на позиції відбувався броньованими машинами. Піхотинці на передову брали одразу все необхідне з собою й несли на собі важкий вантаж, поки йшли пішки. Зараз під'їхати транспортом – майже неможливо. Як і піхотинцям зробити необхідний запас провізії на тижні чи навіть місяці. Тому місія із забезпечення лягає на відділення НРК. І саме тому важливо рятувати пошкоджені комплекси, оскільки в майбутньому вони можуть зберегти життя людини.

Саме тому "Ящер" з побратимами працює над тим, аби рятувати якнайбільше бортів які або застрягають, або зазнають уражень. Часто ця робота ще небезпечніша, ніж є зазвичай, оскільки подекуди борти доводиться забирати фактично з-під носа у ворога.

Водночас командир роти каже, що побратими з інших підрозділів іноді вражені тим, що вони роблять.

Люди, які дивляться на нас з Mavic, дуже дивуються, питають, що за група таке робить. Друг "Юнкер" (заступник командира відділення НРК, – 24 Канал) їм пояснює, що це наші звичайні хлопці. Майже з усіх евакуацій є такий контент,

– розповідає "Ящер".



Командир відділення роти наземних безпілотних систем "Ящер" / Скриншот з відео

І справді, іноді операції з евакуацій виглядають як сюжет бойовика. Наприклад, спроби забрати НРК з відкритої місцевості, при цьому відстрілюючись від російських дронів. Чи евакуація з посадки, що палає, або порятунок "потопельника". Усе це не вигадки, а абсолютно реальні випадки з роботи "Ящера".

До речі, роту, яка евакуює НРК, побратими називають "пожежниками". За словами "Ящера", вони справді "загасили пожежу", бо якщо не рятувати борти, то у випадку їхньої нестачі постраждає логістика.

Якщо не буде кому все це підвозити, то ми не зможемо захищатися. НРК все покращує, адже ти не ризикуєш побратимами чи важливою технікою, а використовуєш дрон,

– наголосив командир відділення роти наземних безпілотних систем.

Здебільшого група "Ящера" евакуює НРК, але якщо надійде команда забрати пораненого чи полеглого побратима – вони одразу погоджуються. Додають, що у такому випадку єдиними питаннями буде "коли" й "куди треба їхати". За час бойової роботи евакуацій поранених було уже декілька.



Одна з евакуацій НРК групою "Ящера" / Скриншот з відео

Гра в тетріс або евакуація одразу трьох НРК

Коли питаємо в "Ящера" про операції, то він найперше згадує, як доводилося евакуйовувати одразу три НРК. При чому одночасно. Бійці отримали повідомлення, що в одного дрона не працює ходова. Інший теж перестав працювати з технічних причин, а в третьому не помітили пробиті колеса – він застряг. Тому іншого виходу крім як евакуйовувати всі три борти не було.

Ми виїхали, а там була багнюка, а не ґрунт. Приїхали до першого – витягли. Їдемо далі, а вже треба "грати в тетріс": одне НРК велике, інше маленьке, усі не помістяться одразу. Ще й погода змінилася, хмари розійшлися. Попри це ми запакували робота. Тоді побачили, що над нами літає ворожий борт, тому почали стріляти,

– пригадав "Ящер".



Бійці евакуювали два НРК за один раз, потім повернулись за третім / Скриншот з відео

На щастя, від російських дронів вдалося відбитися. Бійці успішно евакуювали два НРК і виїхали за третім. На небі не було жодної хмари – жахлива погода для такого завдання, бо вона ідеальна для дронів. Та все ж "Ящеру" з побратимами вдалося забрати й третій борт.

"Куди ставити лайки за роботу?": про першу евакуацію та НРК-"ветерана"

Три борти вдалося евакуювати зокрема завдяки досвіду. Та "Ящер" також пригадав свою першу в житті евакуацію НРК з передової. Це було біля посадки неподалік від лінії зіткнення. Борт перевернувся і не міг більше їхати, разом з побратимами боєць вирішив забрати його. Хлопці взяли інструменти, щоб відремонтувати дрон прямо на місці.

Йти туди приблизно 10 кілометрів. Ми дивились по карті, що це 4 – 5 кілометрів до ЛБЗ. Коли ми зайшли, то одразу перевернули НРК і затягли його в кущі. Дивимось – те, що я думав, те і зламалося. Сидимо удвох з другом "Медом". Він мені допомагає. Ми відновили зв'язок, з'єдналися пультом і поїхали назад тією ж посадкою,

– розповів "Ящер".

Там була позиція побратимів "бомберів", тож вони зайшли до них, щоб передати інформацію командуванню, розповісти, що на дорозі знайшли ще один менший дрон і теж його заберуть. В один момент "бомбери" попросили допомоги перенести їхню апаратуру. Так бійці зробили ще три "ходки".

"Ми їдемо далі й бачимо, що мінометники тягнуть на такому возику 120-мм міномет і ще й "трьохсотого", якого уразило FPV. Вони також попросили нас допомогти: закинули міномет, а самі несли "трьохсотого", бо ще тоді НРК не були призначені для перевезення поранених. Ми довезли їх до того місця, куди попросили. Вони скинули міномет і пораненого побратима. Хлопці нам подякували, запитали, куди писати відгуки й ставити лайки за таку роботу (сміється)", – розповів військовий.

Загалом під вечір "Ящер" з побратимом находили приблизно 20 кілометрів, але все-таки евакуювали НРК й борт відправили на ремонт.

Цікаво, що цей НРК досі "живий", хоча його 4 рази евакуйовували з різних напрямків. "Ящер" жартує, що це "ветеран", який пережив ураження, застрягання, перевертання, його палили, але він щоразу відновлювався і повертався у стрій. Мабуть, розуміє скільки ще важливої роботи має зробити.

Витягали з річки та з-під завалів: як відбувається евакуація НРК?

Про евакуації роботизованих комплексів "Ящеру" є що розповісти. Витягати НРК доводилось і з річки, і з вирви від КАБу, і навіть з-під завалів розбитої позиції. Небезпеки достатньо багато, але в додачу до всього, одного разу дорогою на операцію бійці взагалі потрапили у ДТП.

Це було взимку. Планувалася евакуація. Ми виїхали на ББМці (бойова броньована машина, – 24 Канал). У той день було дуже слизько, тому по всій зоні відповідальності було чути, як перевертаються ББМ, пікапи. У нас був гарний водій, але в іншому авто навпроти – не дуже (усміхається). Ми загальмували, а він на нас просто в лоб влетів,

– пригадав азовець.

Попри це, аварія не завадила місії. Бійці все-таки дочекалися відповідної погоди й поїхали знову евакуйовувати НРК. До нього причепили трос, за який бронемашина і витягла дрон. Цікаво, що дорогою назад військові забрали ще один підбитий НРК. Так за один день вдалося врятувати одразу два наземні комплекси.

Дещо складнішою була евакуація з-під завалів. НРК мав залишатися на одній з позицій, але згодом ворог почав активно її обстрілювати. Спочатку летіли дрони "Молнія", потім FPV, артилерія. На жаль, на позиції загинув один із побратимів "Ящера", НРК теж залишився.

Решту хлопців евакуювали, бо вони перемістились в інше, безпечніше місце. Потім група очікувала на погоду, щоб забрати НРК. Потрібні були саме ідеальні погодні умови, щоб туди заїхати, бо все відстежується ворогом.

Ми зробили обліт і побачили, що поруч впав КАБ, а гараж, де стояв НРК, просто "здуло". Але робот вцілів. Тому виїхали й ніби все було нормально: вітер, хмарно. РЕБи працювали, а радіостанція – ні, тому ми орієнтувалися за всіма факторами, що біля нас. Коли заїхали туди, то почали ще розміновувати позицію, бо там був склад БК,

– пригадав "Ящер".



Борт вдалося витягнути з-під завалів / Скриншот з відео

Так вдалося витягти той НРК. Коли бійці від'їхали трохи далі від позиції, то у них знову почав працювати Starlink. Вони почули, що у небо навіть підіймали борти, які дивилися, що з ними відбувається. Це була справді ризикована операція, яка, на щастя, закінчилася добре.

Втім цього ж дня військові почули, що ще один НРК заплутався у кущах. Оскільки погода дозволяла, вони знову склали план і вирушили забирати наземний роботизований комплекс.

"Я полюбив вітер, дощ і сніг": що враховують бійці під час евакуації НРК?

"Ящер" наголошує, що під час планування потрібно розглянути всі можливі акценти: чи НРК підбитий, чи застряг, у якій саме зоні, чи реально туди заїхати на ББМ. Якщо ні, то чи є змога заїхати пікапом? А для найкоротших відстаней – використовують квадроцикли.

Але перед усім цим ми створюємо план, що будемо робити, які умови під’їзду, яка погода. За час служби я полюбив вітер, дощ і сніг – будь-яку погоду, яку раніше не любив. Це дуже важливий фактор для порятунку НРК,

– наголосив військовий.

Якщо все відбувається близько до лінії бойового зіткнення, то група чекає на відповідну погоду. Адже ризикувати особовим складом ніхто не хоче. Боєць жартує, що в час очікування всі вони моляться, щоб НРК не зазнав повторного ураження.

Найближче бійці заходили на 3 кілометри від лінії зіткнення. Тоді був сильний туман, дорогою група підривалася на мінах, вибухових пристроях, але їхня броня все-таки витримала. НРК вдалося повернути.



Робота НРК у полі / Фото 12-ї бригади "Азов"

"А з найскладнішого, це коли все прогнозується, робиться за планом, а вже на початку операції цей план летить шкереберть. Тоді ми відштовхуємось від того, що відбувається на місці. Таких було декілька місій, коли ми проводили евакуацію в чистому полі. У нас був перший досвід застрягання НРК у ґрунті. Були дощі й, на жаль, у камеру, яка на НРК, ти не бачиш стан ґрунту вночі", – пояснив "Ящер".

Кожен борт, як пояснюють самі бійці, є доволі цінним. Тому хоч їх і доводиться евакуйовувати в складних та небезпечних умовах, та брак НРК теж є загрозою, при чому і для тих, хто здійснює логістику і тих, для кого. Тому група "Ящера" продовжує робити все, аби мінімізувати втрати бортів та рятувати їх за будь-яких умов.