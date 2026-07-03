Об этом сообщили в 225-м отдельном штурмовом полку Вооруженных сил Украины.

Смотрите также "Все удивлялись, как мы это сделали" – интервью азовца "Ящера" о роботах на фронте и опасной эвакуации НРК

Что известно о "захвате" Копани?

Российская сторона ранее распространяла видео и сообщения об установке триколора и "закреплении" на территории населенного пункта. В то же время украинские военные обнародовали собственные кадры, снятые непосредственно в Копанях, которые подтверждают присутствие Сил обороны Украины в селе и опровергают заявления оккупантов.

Кадры из Копани: смотрите видео

Отдельно в 225-м ОШП сообщили о взятии в плен российского военнослужащего, который непосредственно участвовал в попытках установки вражеской символики в селе. По данным подразделения, пленный является одним из участников группы, действовавшей в районе боевых столкновений на Запорожском направлении.

В воинском подразделении подчеркивают, что подобные информационные заявления российской стороны являются частью кампании по дезинформации и попыткой создать иллюзию контроля над ситуацией на фронте.

В конце июня украинские штурмовые подразделения, в частности 425-й отдельный штурмовой полк "Скала", уже сорвали попытки российских войск продвинуться на отдельных участках фронта, в частности на Харьковском направлении, где оккупанты пытались закрепиться в районе населенных пунктов Казачья Лопань и Гранов.

Украинские военные подчеркивают, что контроль над ситуацией на Запорожском направлении остается за Силами обороны, а попытки противника продвинуться сопровождаются потерями и провалами.

Напомним, недавно во время очередного выступления о войне против Украины Владимир Путин вновь решил "нарисовать успехи" российской армии, но почему-то что-то пошло не по плану. Диктатор заявил, что войска почти "дожали" украинские силы у Старого Оскола. Проблема в том, что Старый Оскол – это не фронтовая точка, а российский город в Белгородской области, который никто и не "освобождал", потому что он и так российский.

Вероятно, в выступлении речь шла о реке Оскол в Харьковской области, где действительно продолжаются боевые действия. Но в момент географического вдохновения в Кремле река, похоже, поднялась до статуса города, а город – до статуса "успешно захваченного". Российские Z-ресурсы традиционно не растерялись и дружно подхватили заявление без лишних вопросов, будто так и было задумано.

В той же речи Путин также "продвинул фронт" сразу на десятки километров – до Сум и почти под Славянск. Независимых подтверждений этому, как обычно, нет.