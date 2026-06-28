Об этом пишут российские СМИ.

Смотрите также: В окружении Путина растет недовольство: что станет смертельным ударом для диктатора

Как Путин опозорился?

Во время выступления Путин заявил, что до полного окружения украинских войск у "Старого Оскола" российским силам якобы осталось около двух километров. Однако это заявление вызвало удивление, ведь Старый Оскол – это город в Белгородской области России, расположенный далеко от района активных боевых действий.

Где находится Старый Оскол: смотрите на карте

Скорее всего, президент России имел в виду реку Оскол вблизи Купянска в Харьковской области. Именно на этом направлении в последнее время ведутся активные боевые действия, а российские войска регулярно пытаются продвинуться вперед.

Несмотря на очевидную ошибку, российские Z-военные корреспонденты массово перепечатали слова Путина без каких-либо уточнений или исправлений.

Ранее во время этого же выступления глава Кремля также сделал ряд заявлений о ситуации на фронте, утверждая, что российские войска якобы находятся в 10,5 километрах от Сум, а до Славянска им осталось 8 – 9 километров. Независимого подтверждения этих утверждений пока нет.

Что известно о ситуации вблизи реки Оскол?

Российские войска продолжают попытки продвинуться на Купянском направлении, однако существенных успехов не добиваются. По данным аналитиков, 26 и 27 июня оккупанты вели ограниченные наступательные действия, но не смогли улучшить свое тактическое положение.

В то же время украинские военные недавно продвинулись или сохранили контроль над позициями к востоку от Купянска, в частности вблизи Подола.

Главной задачей российских сил на этом участке фронта остается форсирование реки Оскол. После этого оккупанты намерены продвигаться на запад Харьковской области и на север Донецкой области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным объектам противника. Так, 27 июня Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении российского командного пункта в оккупированном Лимане Первом, расположенном к северо-востоку от Купянска.

По данным украинского командования, объект находился примерно в шести километрах от линии боевого столкновения. Ситуация на Купянском направлении остается напряженной, однако российским войскам пока не удалось достичь заявленных целей.