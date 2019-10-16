Наступление Турции на курдов: для туристов в аэропорту разместили инфографики
В аэропорту возле Анкары разместили инфографики относительно военных действий против сирийских курдов. Английским туристам кратко объясняют 10 причин военной операции "Источник мира".
Так, увидели такой плакат в Международном аэропорту Эсенбога. Это один из четырех крупнейших по пассажиропотоку аэропортов в Турции.
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Объяснение операции "Источник мира"
НАТО, США и ЕС признавали РПК – Рабочую партию Курдистана – террористической организацией в течение последних 30 лет. РПК убила 40 000 людей в Турции. YPG – Отряды народной самообороны, военное крыло РПК в Сирии.
- Обеспечить охрану границы.
- Будет построен коридор под названием "энергетический коридор", чтобы предотвратить терроризм.
- Противодействие террористическим атакам.
- Предотвратить попытки Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной самообороны нанести вред демографической структуре региона.
- Защитить территориальную целостность Сирии.
- Переселить сирийских беженцев на свободные от террора территории.
- Прекратить деятельность всех террористических организаций в регионе.
- Курды поддерживают борьбу Турции против РПК, ДС и ОНС.
- Прекратить торговлю наркотиками.
- Предотвратить использование организациями детей в роли участников боевых действий.
Примечание: перевод брошюры приведен без изменений
Объяснение операции "Источник мира" / Фото: Владимир Беловус, 24 канал
Что случилось? 9 октября Турция начала военную операцию на севере Сирии, которую назвали "Источник мира". Направлена она прежде всего против сил сирийских курдов. Их Анкара называет террористами, ответвлением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
РПК с 1984 года борется за создание курдской автономии на юго-востоке Турции. Террористической организацией ее признают также США и некоторые страны ЕС. Однако YPG отрицают любую связь с РПК.
Перед этим турецкие военные самолеты и артиллерия нанесли удары по территории, которая удерживается курдами. По данным сирийских чиновников, "досталось" и гражданским районам. Несколько населенных пунктов подверглись ударам с воздуха и артиллерии, что заставило тысячи мирных жителей покинуть свои дома. Как известно, погибли по меньшей мере семь гражданских, двое из них дети. По меньшей мере 19 человек пострадали, в том числе четверо детей.
Автономное правительство сирийских курдов отметило, что будет защищать свои территории, и объявило всеобщую мобилизацию.
Правительство курдов объявило мобилизацию / Getty Images
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