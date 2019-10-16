Наступление Турции на курдов: для туристов в аэропорту разместили инфографики

В аэропорту возле Анкары разместили инфографики относительно военных действий против сирийских курдов. Английским туристам кратко объясняют 10 причин военной операции "Источник мира".

Так, увидели такой плакат в Международном аэропорту Эсенбога. Это один из четырех крупнейших по пассажиропотоку аэропортов в Турции.

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Объяснение операции "Источник мира"

НАТО, США и ЕС признавали РПК – Рабочую партию Курдистана – террористической организацией в течение последних 30 лет. РПК убила 40 000 людей в Турции. YPG – Отряды народной самообороны, военное крыло РПК в Сирии.

Обеспечить охрану границы.

Будет построен коридор под названием "энергетический коридор", чтобы предотвратить терроризм.

Противодействие террористическим атакам.

Предотвратить попытки Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной самообороны нанести вред демографической структуре региона.

Защитить территориальную целостность Сирии.

Переселить сирийских беженцев на свободные от террора территории.

Прекратить деятельность всех террористических организаций в регионе.

Курды поддерживают борьбу Турции против РПК, ДС и ОНС.

Прекратить торговлю наркотиками.

Предотвратить использование организациями детей в роли участников боевых действий.

Примечание: перевод брошюры приведен без изменений



Объяснение операции "Источник мира" / Фото: Владимир Беловус, 24 канал

Что случилось? 9 октября Турция начала военную операцию на севере Сирии, которую назвали "Источник мира". Направлена она прежде всего против сил сирийских курдов. Их Анкара называет террористами, ответвлением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.



РПК с 1984 года борется за создание курдской автономии на юго-востоке Турции. Террористической организацией ее признают также США и некоторые страны ЕС. Однако YPG отрицают любую связь с РПК.



Перед этим турецкие военные самолеты и артиллерия нанесли удары по территории, которая удерживается курдами. По данным сирийских чиновников, "досталось" и гражданским районам. Несколько населенных пунктов подверглись ударам с воздуха и артиллерии, что заставило тысячи мирных жителей покинуть свои дома. Как известно, погибли по меньшей мере семь гражданских, двое из них дети. По меньшей мере 19 человек пострадали, в том числе четверо детей.



Автономное правительство сирийских курдов отметило, что будет защищать свои территории, и объявило всеобщую мобилизацию.



Правительство курдов объявило мобилизацию / Getty Images

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