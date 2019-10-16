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      Наступление Турции на курдов: для туристов в аэропорту разместили инфографики

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      В сжатой форме объяснено, почему Турция отправила войска в Сирию
      В сжатой форме объяснено, почему Турция отправила войска в Сирию / unsplash.com

      В аэропорту возле Анкары разместили инфографики относительно военных действий против сирийских курдов. Английским туристам кратко объясняют 10 причин военной операции "Источник мира".

      Так, увидели такой плакат в Международном аэропорту Эсенбога. Это один из четырех крупнейших по пассажиропотоку аэропортов в Турции.

      Подробнее: Почему Турция отправила войска в Сирию и как отреагировал мир

      Объяснение операции "Источник мира"

      НАТО, США и ЕС признавали РПК – Рабочую партию Курдистана – террористической организацией в течение последних 30 лет. РПК убила 40 000 людей в Турции. YPG – Отряды народной самообороны, военное крыло РПК в Сирии.

      1. Обеспечить охрану границы.
         
      2. Будет построен коридор под названием "энергетический коридор", чтобы предотвратить терроризм.
         
      3. Противодействие террористическим атакам.
         
      4. Предотвратить попытки Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной самообороны нанести вред демографической структуре региона.
         
      5. Защитить территориальную целостность Сирии.
         
      6. Переселить сирийских беженцев на свободные от террора территории.
         
      7. Прекратить деятельность всех террористических организаций в регионе.
         
      8. Курды поддерживают борьбу Турции против РПК, ДС и ОНС.
         
      9. Прекратить торговлю наркотиками.
         
      10. Предотвратить использование организациями детей в роли участников боевых действий.

      Примечание: перевод брошюры приведен без изменений

      Причини воєнних дій
      Объяснение операции "Источник мира" / Фото: Владимир Беловус, 24 канал

      Что случилось? 9 октября Турция начала военную операцию на севере Сирии, которую назвали "Источник мира". Направлена она прежде всего против сил сирийских курдов. Их Анкара называет террористами, ответвлением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

      РПК с 1984 года борется за создание курдской автономии на юго-востоке Турции. Террористической организацией ее признают также США и некоторые страны ЕС. Однако YPG отрицают любую связь с РПК.

      Перед этим турецкие военные самолеты и артиллерия нанесли удары по территории, которая удерживается курдами. По данным сирийских чиновников, "досталось" и гражданским районам. Несколько населенных пунктов подверглись ударам с воздуха и артиллерии, что заставило тысячи мирных жителей покинуть свои дома. Как известно, погибли по меньшей мере семь гражданских, двое из них дети. По меньшей мере 19 человек пострадали, в том числе четверо детей.

      Автономное правительство сирийских курдов отметило, что будет защищать свои территории, и объявило всеобщую мобилизацию.

      Курди
      Правительство курдов объявило мобилизацию      Getty Images

      Читайте также: Из Сирии обстреляли территорию Турции: есть погибшие и раненые

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Турции
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