Наступ Туреччини на курдів: для туристів в аеропорту розмістили інфографіки

В аеропорту біля Анкари розмістили інфографіки щодо воєнних дій проти сирійських курдів. Англійською туристам стисло пояснюють 10 причин військової операції "Джерело миру".

Так, побачили такий плакат в Міжнародному аеропорту Есенбога. Це один із чотирьох найбільших за пасажиропотоком аеропортів у Туреччині.

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Пояснення операції "Джерело миру"

НАТО, США і ЄС визнавали РПК – робітничу партію Курдистану, терористичною організацією протягом останніх 30 років. РПК вбила 40 000 людей у Туреччині. YPG – Загони народної самооборони, військове крило РПК у Сирії.

Забезпечити охорону кордону.

Буде побудовано коридор під назвою "енергетичний коридор", аби запобігти тероризму.

Протидія терористичним атакам.

Запобігти спробам Робітничої партії Курдистану і Загонів народної самооборони завдати шкоди демографічній структурі регіону.

Захистити територіальну цілісність Сирії.

Переселити сирійських біженців у вільні від терору території.

Припинити діяльність усіх терористичних організацій у регіоні.

Курди підтримують боротьбу Туреччини проти РПК, ДС і ЗНС.

Припинити торгівлю наркотиками.

Запобігти використанню організаціями дітей у ролі учасників бойових дій.

Примітка: переклад брошури наведено без змін



Пояснення операції "Джерело миру" / фото: Володимира Біловуса, 24 канал

Що сталося?

9 жовтня Туреччина розпочала воєнну операцію на півночі Сирії, яку назвали "Джерело миру". Спрямована вона передусім проти сил сирійських курдів. Їх Анкара називає терористами, відгалуженням забороненої в Туреччині Робітничої партії Курдистану.



РПК з 1984 року бореться за створення курдської автономії на південному сході Туреччини. Терористичною організацією її визнають також США і деякі країни ЄС. Проте YPG заперечують будь-який зв’язок з РПК.



Перед цим турецькі військові літаки та артилерія завдали удари по території, яка утримується курдами. За даними сирійських чиновників, "дісталося" і цивільним районам. Кілька населених пунктів зазнали ударів з повітря та артилерії, що змусило тисячі мирних жителів покинути свої будинки. Як відомо, загинуло щонайменше семеро цивільних, двоє з них діти. Щонайменше 19 осіб постраждали, зокрема четверо дітей.



Автономний уряд сирійських курдів зазначив, що буде захищати свої території та оголосив загальну мобілізацію.



Уряд курдів оголосив мобілізацію / Getty Images

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