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      Наступ Туреччини на курдів: для туристів в аеропорту розмістили інфографіки

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      У стислій формі пояснено, чому Туреччина відправила війська у Сирію
      У стислій формі пояснено, чому Туреччина відправила війська у Сирію / unsplash.com

      В аеропорту біля Анкари розмістили інфографіки щодо воєнних дій проти сирійських курдів. Англійською туристам стисло пояснюють 10 причин військової операції "Джерело миру".

      Так, побачили такий плакат в Міжнародному аеропорту Есенбога. Це один із чотирьох найбільших за пасажиропотоком аеропортів у Туреччині.

      Детальніше: Чому Туреччина відправила війська в Сирію і як відреагував світ

      Пояснення операції "Джерело миру"

      НАТО, США і ЄС визнавали РПК – робітничу партію Курдистану, терористичною організацією протягом останніх 30 років. РПК вбила 40 000 людей у Туреччині. YPG – Загони народної самооборони, військове крило РПК у Сирії.

      1. Забезпечити охорону кордону.
         
      2. Буде побудовано коридор під назвою "енергетичний коридор", аби запобігти тероризму.
         
      3. Протидія терористичним атакам.
         
      4.  Запобігти спробам Робітничої партії Курдистану і Загонів народної самооборони завдати шкоди демографічній структурі регіону.
         
      5. Захистити територіальну цілісність Сирії.
         
      6. Переселити сирійських біженців у вільні від терору території.
         
      7. Припинити діяльність усіх терористичних організацій у регіоні.
         
      8. Курди підтримують боротьбу Туреччини проти РПК, ДС і ЗНС.
         
      9. Припинити торгівлю наркотиками.
         
      10. Запобігти використанню організаціями дітей у ролі учасників бойових дій.

      Примітка: переклад брошури наведено без змін

      Причини воєнних дій
      Пояснення операції "Джерело миру" / фото: Володимира Біловуса, 24 канал

      Що сталося?
      9 жовтня Туреччина розпочала воєнну операцію на півночі Сирії, яку назвали "Джерело миру". Спрямована вона передусім проти сил сирійських курдів. Їх Анкара називає терористами, відгалуженням забороненої в Туреччині Робітничої партії Курдистану.

      РПК з 1984 року бореться за створення курдської автономії на південному сході Туреччини. Терористичною організацією її визнають також США і деякі країни ЄС. Проте YPG заперечують будь-який зв’язок з РПК.

      Перед цим турецькі військові літаки та артилерія завдали удари по території, яка утримується курдами. За даними сирійських чиновників, "дісталося" і цивільним районам. Кілька населених пунктів зазнали ударів з повітря та артилерії, що змусило тисячі мирних жителів покинути свої будинки. Як відомо, загинуло щонайменше семеро цивільних, двоє з них діти. Щонайменше 19 осіб постраждали, зокрема четверо дітей.

      Автономний уряд сирійських курдів зазначив, що буде захищати свої території та оголосив загальну мобілізацію.

      Курди
      Уряд курдів оголосив мобілізацію      Getty Images

      Читайте також: З Сирії обстріляли територію Туреччини: є загиблі і поранені

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      Теги: Новини Туреччини
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