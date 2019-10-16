Наступ Туреччини на курдів: для туристів в аеропорту розмістили інфографіки
В аеропорту біля Анкари розмістили інфографіки щодо воєнних дій проти сирійських курдів. Англійською туристам стисло пояснюють 10 причин військової операції "Джерело миру".
Так, побачили такий плакат в Міжнародному аеропорту Есенбога. Це один із чотирьох найбільших за пасажиропотоком аеропортів у Туреччині.
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Пояснення операції "Джерело миру"
НАТО, США і ЄС визнавали РПК – робітничу партію Курдистану, терористичною організацією протягом останніх 30 років. РПК вбила 40 000 людей у Туреччині. YPG – Загони народної самооборони, військове крило РПК у Сирії.
- Забезпечити охорону кордону.
- Буде побудовано коридор під назвою "енергетичний коридор", аби запобігти тероризму.
- Протидія терористичним атакам.
- Запобігти спробам Робітничої партії Курдистану і Загонів народної самооборони завдати шкоди демографічній структурі регіону.
- Захистити територіальну цілісність Сирії.
- Переселити сирійських біженців у вільні від терору території.
- Припинити діяльність усіх терористичних організацій у регіоні.
- Курди підтримують боротьбу Туреччини проти РПК, ДС і ЗНС.
- Припинити торгівлю наркотиками.
- Запобігти використанню організаціями дітей у ролі учасників бойових дій.
Примітка: переклад брошури наведено без змін
Пояснення операції "Джерело миру" / фото: Володимира Біловуса, 24 канал
Що сталося?
9 жовтня Туреччина розпочала воєнну операцію на півночі Сирії, яку назвали "Джерело миру". Спрямована вона передусім проти сил сирійських курдів. Їх Анкара називає терористами, відгалуженням забороненої в Туреччині Робітничої партії Курдистану.
РПК з 1984 року бореться за створення курдської автономії на південному сході Туреччини. Терористичною організацією її визнають також США і деякі країни ЄС. Проте YPG заперечують будь-який зв’язок з РПК.
Перед цим турецькі військові літаки та артилерія завдали удари по території, яка утримується курдами. За даними сирійських чиновників, "дісталося" і цивільним районам. Кілька населених пунктів зазнали ударів з повітря та артилерії, що змусило тисячі мирних жителів покинути свої будинки. Як відомо, загинуло щонайменше семеро цивільних, двоє з них діти. Щонайменше 19 осіб постраждали, зокрема четверо дітей.
Автономний уряд сирійських курдів зазначив, що буде захищати свої території та оголосив загальну мобілізацію.
Уряд курдів оголосив мобілізацію / Getty Images
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