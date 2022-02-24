Наступлению российских войск через госграницу предшествует обстрел, далее – техника

Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях. Среди пограничников ряд военнослужащих получил ранения.

В Черниговской области техника агрессора прошла через пункты пропуска "Сеньковка" и "Гремяч" и по другим направлениям. В то же время колонны двинулись через пункт пропуска "Бударки" в Харьковской области и "Милово" в Луганской области.

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Пограничников обстреливают

Враги обстреляли большинство пограничных подразделений и пограничные наряды таких областей:

Луганской;

Сумской;

Харьковской;

Черниговской;

Житомирской.

Ранения среди защитников

По информации, среди пограничников несколько военнослужащих получили ранения.

"Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины вместе с Вооруженными силами принимают все меры, чтобы остановить врага", – говорится в сообщении.