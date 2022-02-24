У Чернігівській області техніка агресора пройшла через пункти пропуску "Сеньківка" та "Гремяч" та на інших напрямках. Водночас колони рушили через пункт пропуску "Бударки" в Харківській області та "Мілове" в Луганській області.

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Прикордонників обстрілюють

Зазначається, що вороги обстріляли більшість прикордонних підрозділів та прикордонні наряди таких областей:

Луганської;

Сумської;

Харківської;

Чернігівської;

Житомирської.

Поранення серед захисників

За інформацією, серед прикордонників кілька військовослужбовців отримали поранення.

"Військовослужбовці Державної прикордонної служби України разом зі Збройними силами вживають всіх заходів, щоб зупинити ворога", – мовиться в повідомленні.