Спикер объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что ее перевели в другое ведомство.
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Состояние карьеры Гуменюк
Гуменюк отметила, что можно даже снаружи заметить, что изменения произошли. Если говорить о карьере, женщина заявила, что с карьерой все хорошо.
По словам спикера, она продолжает военную службу, но теперь в составе Вооруженных сил Украины.
До этого женщина являлась офицером Государственной пограничной службы, служила в морской охране и носила звание капитана первого ранга.
Она отметила, что в соответствии с непосредственным применением в боевых условиях было целесообразнее ей проходить службу дальше в Вооруженных силах.
При этом представитель заявила, что и дальше находится в должности начальника Центра стратегических коммуникаций ОСГВ "Одесса".
Я была переведена из одного ведомства в другое, при этом вновь овладела должностью начальника центра стратегических коммуникаций Оперативно-стратегическая группировка войск "Одесса" (ОСГВ "Одесса"), отвечающая за южное направление,
– заявила Гуменюк.
Увольнение Гуменюк: что известно
- 3 декабря Наталья Гуменюк опубликовала пост, где отметила, что ей "все по силам". При этом на своей фейсбук-странице капитан 1 ранга указала новое место работы – в пресс-центре Морской охраны в Государственной пограничной службе Украины.
- Такое обращение Гуменюк проинтерпретировали как то, что капитан покинула пост главы пресс-центра Сил обороны Юга Украины.
- Однако сама же спикера опровергла информацию о своем "увольнения" из Сил обороны.