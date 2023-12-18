Спикер объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что ее перевели в другое ведомство.

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Состояние карьеры Гуменюк

Гуменюк отметила, что можно даже снаружи заметить, что изменения произошли. Если говорить о карьере, женщина заявила, что с карьерой все хорошо.

По словам спикера, она продолжает военную службу, но теперь в составе Вооруженных сил Украины.

До этого женщина являлась офицером Государственной пограничной службы, служила в морской охране и носила звание капитана первого ранга.

Она отметила, что в соответствии с непосредственным применением в боевых условиях было целесообразнее ей проходить службу дальше в Вооруженных силах.

При этом представитель заявила, что и дальше находится в должности начальника Центра стратегических коммуникаций ОСГВ "Одесса".

Я была переведена из одного ведомства в другое, при этом вновь овладела должностью начальника центра стратегических коммуникаций Оперативно-стратегическая группировка войск "Одесса" (ОСГВ "Одесса"), отвечающая за южное направление,

– заявила Гуменюк.

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