Речниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що її перевели в інше відомство.
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Стан кар'єри Гуменюк
Гуменюк зауважила, що можна навіть ззовні помітити, що зміни відбулися. Якщо говорити про кар'єру, то жінка заявила, що з кар'єрою все добре.
За словами речниці, вона продовжує військову службу, але тепер в складі Збройних сил України.
До цього жінка була офіцером Державної прикордонної служби, служила в морській охороні і носила звання капітана першого рангу.
Вона зазначила, що відповідно до безпосереднього застосування в бойових умовах було доцільніше їй проходити службу далі в Збройних силах.
При цьому речниця наголосила, що і далі перебуває на посаді начальника Центру стратегічних комунікацій ОСУВ "Одеса".
Я була переведена з одного відомства в інше, при цьому знов опанувала посаду начальника центру стратегічних комунікацій Оперативно-стратегічне угруповання військ "Одеса" (ОСУВ " Одеса"), яке відповідає за південний напрямок,
– заявила Гуменюк.
Звільнення Гуменюк: що відомо
- 3 грудня Наталія Гуменюк опублікувала пост, де зазначила, що їй "все по силах". При цьому на своїй фейсбук-сторінці капітан 1 рангу вказала нове місце роботи – у пресцентрі Морської охорони у Державній прикордонній службі України.
- Таке звернення Гуменюк проінтерпретували як те, що капітан покинула пост очільниці пресцентру Сил оборони Півдня України.
- Проте, сама ж речниця спростувала інформацію щодо свого "звільнення" з Сил оборони.