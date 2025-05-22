Ее подозревают во взяточничестве: заместитель прокурора Запорожья мобилизовалась в ВСУ

Заместитель прокурора Запорожской области Наталья Максименко вступила в ряды ВСУ. Осенью 2024 года чиновнице объявили подозрение во взяточничестве. Ей грозило 12 лет лишения свободы.

Как сообщил журналист Олег Новиков, ВАКС не рассмотрел ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о продлении срока отстранения Натальи Максименко от должности заместителя руководителя Запорожской областной прокуратуры, передает 24 Канал.

Смотрите также "Порешать" не получилось: СБУ и Нацполиция разоблачили чиновника, который "торговал" разрешениями на землю

Что известно

По данным журналиста, Максименко мобилизовалась в 422-й отдельный батальон беспилотных систем Luftwaffe. В составе этого батальона есть женское подразделение БПЛА.

23 сентября 2024 года Максименко задержали на взятке в 40 тысяч долларов. По данным следствия, за эти деньги она должна была изменить подследственность в уголовном производстве, отменить арест имущества и не привлекать к уголовной ответственности человека, в отношении которого осуществлялось досудебное расследование. На следующий день Максименко получила подозрение в получении неправомерной выгоды.

К слову, в апреле 2025 года САП сообщила, что в Вооруженные силы Украины мобилизовались 48 фигурантов коррупционных дел. Из-за мобилизации подозреваемых рассмотрение дел остановлено.

Напомним, что Роман Насиров, бывший глава ГФС, был призван в ряды ВСУ во время мобилизации, что стало причиной отложения судебного заседания по его делу.