В ее сердце всегда была независимая Украина: умерла 99-летняя связная УПА Наталья Сеньковская

К сожалению, днем 15 апреля умерла связная Украинской повстанческой армии из Ивано-Франковской области. Речь идет о Наталье Сеньковской с позывным "Черемшина".

О смерти украинской повстанки сообщил Кутский поселковый совет. Женщине было 99 лет.

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Что известно о женщине

Наталья Петровна Сеньковская (девичья фамилия – Лазорик) была уроженкой села Слободка Косовского района. В юности была связной (позывной – "Черемшина") в украинском общественно-политическом движении, ставившем своей целью установление Украинского соборного самостоятельного государства, его сохранение и развитие.

Летом 1946 года 21-летняя девушка была арестована по обвинению в членстве в ОУН. Осенью того же года военным трибуналом войск МВД Станиславской области была осуждена на 10 лет лишения свободы и 5 лет поражения в правах с конфискацией имущества,

– говорится в сообщении.

Сообщается, что она отбывала наказание в лагерях в Республике Коми, с 1953 года – была на спецпоселении в Балхаше, что в Казахстане. Там она познакомилась с будущим мужем Ярославом Сеньковским. В 1961 году супруги переехали в Караганду.

Наталья Сеньковская была связной УПА / Фото Кутского поселкового совета

Однако вместе с мужем и детьми стремились вернуться на родную землю. В 1984 году осуществилась заветная мечта Сеньковских и семья переехала в поселок Куты, где Наталья Петровна проживала по сей день.

С момента провозглашения независимости Украины получила немалое количество государственных наград. Наталью Сеньковскую реабилитировали в 1992 году. При независимой Украине она была членом "Косовской районной управы братства воинов УПА".

Наталья Петровна прошла нелегкий жизненный путь, но в ее сердце всегда была Украина – свободная, независимая, непобедимая.

Кутский поселковый совет выражает глубокие соболезнования семье по поводу потери родного человека,

– добавили в Кутском поселковом совете.

На 99 году жизни умерла Наталья Сеньковская / Фото Кутского поселкового совета

Отмечается также, что 16 апреля в 19:00 состоится панихида по умершей повстанке. Похоронят Наталью Сеньковскую 17 апреля в 10:00.

Редакциявыражает искренние соболезнования родным и близким Натальи Петровны Сеньковской. Вечная память.