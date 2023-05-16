В годовщину выхода из "Азовстали" родственники защитников рассказали, в каких условиях их держали россияне. На встрече присутствовала и председатель ОО "Совет женщин и матерей "Женщины из Стали", жена освобожденного из плена бойца полка "Азов" Наталья Зарицкая, сообщает 24 Канал.
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Что происходит с защитниками после обмена
Зарицкая рассказала, что освобожденные из плена бойцы по возвращении долго думают, что реальность – это сон. Затем женщина рассказала о сложностях реабилитации мужа после российского плена.
У меня в рюкзаке было яблоко с собой. Он его нюхал минуты три, гладил, смотрел на него, обнимал. А потом съел с огрызком,
– рассказывает жена азовца.
Она также добавила, что по возвращении домой ее муж внюхивался в каждый запах. По словам Зарицкой, после обмена пленные не чувствуют своих габаритов: кто-то потерял 20, кто-то 50, а кто-то 80 килограммов.
"Единственное, что я чувствую – голод"
Кроме того, большинство украинских воинов после плена не испытывают никаких эмоций.
"Муж мне через месяц сказал: "я ничего не чувствую, единственное ощущение, которое у меня не отбили россияне – это чувство голода. Когда в Новых Санжарах он мог принять душ – он плакал и говорил, что проточная вода – это наибольшее благо цивилизации", – говорит женщина.
Наталья Зарицкая рассказала о трудностях реабилитации своего мужа: смотрите видео