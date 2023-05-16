В годовщину выхода из "Азовстали" родственники защитников рассказали, в каких условиях их держали россияне. На встрече присутствовала и председатель ОО "Совет женщин и матерей "Женщины из Стали", жена освобожденного из плена бойца полка "Азов" Наталья Зарицкая, сообщает 24 Канал.

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Что происходит с защитниками после обмена

Зарицкая рассказала, что освобожденные из плена бойцы по возвращении долго думают, что реальность – это сон. Затем женщина рассказала о сложностях реабилитации мужа после российского плена.

У меня в рюкзаке было яблоко с собой. Он его нюхал минуты три, гладил, смотрел на него, обнимал. А потом съел с огрызком,

– рассказывает жена азовца.

Она также добавила, что по возвращении домой ее муж внюхивался в каждый запах. По словам Зарицкой, после обмена пленные не чувствуют своих габаритов: кто-то потерял 20, кто-то 50, а кто-то 80 килограммов.

"Единственное, что я чувствую – голод"

Кроме того, большинство украинских воинов после плена не испытывают никаких эмоций.

"Муж мне через месяц сказал: "я ничего не чувствую, единственное ощущение, которое у меня не отбили россияне – это чувство голода. Когда в Новых Санжарах он мог принять душ – он плакал и говорил, что проточная вода – это наибольшее благо цивилизации", – говорит женщина.

Наталья Зарицкая рассказала о трудностях реабилитации своего мужа: смотрите видео

Обратите внимание! 16 мая 2022 года Генштаб ВСУ приказал защитникам Мариуполя сохранить жизнь личного состава. Уже 17 мая состоялась операция по спасению заблокированных на территории завода защитников. До сих пор в плену россиян находятся защитники "Азовстали", которых необходимо вернуть домой.