У річницю виходу з "Азовсталі" родички захисників розповіли, в яких умовах їх тримали росіяни. На зустрічі була присутня і голова ГО "Рада жінок і матерів "Жінки зі Сталі", дружина звільненого з полону бійця полку "Азов" Наталія Зарицька, повідомляє 24 Канал.

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Що відбувається з захисниками після обміну

Зарицька розповіла, що звільнені з полону бійці після повернення довго думають, що реальність – це сон. Потім жінка розповіла про складнощі реабілітації свого чоловіка після російського полону.

У мене в рюкзаку було яблуко з собою. Він його нюхав хвилини три, гладив, дивився на нього, обіймав. А потім з'їв з качаном,

– розповідає дружина азовця.

Вона також додала, що після повернення додому її чоловік внюхувався в кожен запах. За словами Зарицької, після обміну полонені не відчувають своїх габаритів: хтось втратив 20, хтось 50, а хтось 80 кілограмів.

"Єдине, що я відчуваю – голод"

Крім того, більшість українських воїнів після полону не відчувають ніяких емоцій.

"Чоловік мені через місяць сказав: "я нічого не відчуваю, єдине відчуття, яке у мене не відбили росіяни – це відчуття голоду. Коли в Нових Санжарах він мав змогу прийняти душ – він плакав і казав, що проточна вода – це найбільше благо цивілізації", – каже жінка.

Наталія Зарицька розповіла про труднощі реабілітації свого чоловіка: дивіться відео

Зверніть увагу! 16 травня 2022 року Генштаб ЗСУ наказав оборонцям Маріуполя зберегти життя особового складу. Вже 17 травня відбулась операція з порятунку заблокованих на території заводу захисників. Досі в полоні росіян перебувають захисники "Азовсталі", яких необхідно повернути додому.