Бывшую руководительницу Днепропетровской областной медико-социальной экспертной комиссии Наталью Абраменкову признали виновной во внесении ложных сведений в декларации. Общая сумма незадекларированного имущества и средств составляет более 3 миллионов гривен.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований.

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Каково решение суда по делу экс-руководительницы МСЭК?

Соборный районный суд города Днепра признал виновной бывшую руководительницу МСЭК Днепропетровщины за умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства.

Решением суда она лишена права занимать должности директора коммунальных предприятий в области медицины на один год и назначен штраф,

– говорится в сообщении.

ГБР во взаимодействии с НАПК установило, в декларации за 2023 фигурантка не указала объекты недвижимости, автомобиль и доходы своего мужа.

Кроме того, указанная в декларации информация о денежных активах самой чиновницы не соответствовала действительности. Общая стоимость скрытого имущества и средств превышает 3,2 миллиона гривен.

Напомним, в июле правоохранители разоблачили схему изготовления фальшивых выводов МСЭК. Стоимость "услуги" начиналась от 2 000 тысяч долларов.