В январе 2024 года у Натальи и Сергея родился мальчик – Николай. К сожалению, отец мальчика так и не встретился с ним.

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Из роддома Наталью и маленького Николая побратимы Сергея встретили с оркестром.

Сегодня приехали в роддом поддержать многодетную мамочку Наталью и поздравить младенца с первым его выходом на этот свет приехала семья, друзья, 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого, представители местной власти и Меценаты для солдата,

– говорится в сообщении.

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Украинцы оставили маленькому Николаю много теплых комментариев. Мальчику желают счастья под мирным небом.

Теперь Наталья сама будет воспитывать четырех детей. В браке с Сергеем у нее родилась дочь Аня (3 года) и маленький Николай. Кроме того, у Натальи есть дети от первого брака: 13-летняя Татьяна и 11-летний Михаил. Их биологический отец – Александр Семенюк – также погиб в борьбе с российскими оккупантами. Трагедия произошла в 2022 году.