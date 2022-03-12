НАТО начинает масштабные учения численностью в 30 тысяч военных

НАТО начинает большие учения, в которых примут участие 30 тысяч военных. Они пройдут в Норвегии.

Соответствующее заявление было обнародовано в НАТО. Это случилось 12 марта, а учения начнутся 14 марта.

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НАТО проведет масштабные учения в Норвегии

В ближайшие недели вооруженные силы союзников и партнеров будут проводить учения по боевой стрельбе, прыгать в замерзающие озера и многое другое. Это все в рамках учений, ведь наши вооруженные силы готовы ответить на любую угрозу или кризис – и сохранить наши страны и людей в безопасности,

– заявили в НАТО.

Участие в учениях примут ориентировочно 30 тысяч военнослужащих из более чем 25 стран Европы и Севера США. Военные будут учиться на земле, в воздухе и на море.

В Альянсе заверили, что об учениях объявили еще больше 8 месяцев назад.

"Это не связано с неспровоцированным и неоправданным вторжением России в Украину, на которое НАТО отвечает превентивными, пропорциональными и неэскалационными мерами", – заявили в Альянсе.

Штаты заявили, что присоединятся к учениям, которые продлятся с 14 марта по 1 апреля 2022 года.

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