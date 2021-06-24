НАТО борется с дезинформацией: чем полезна для Украины коммуникационная стратегия Альянса

Участники многостороннего вебинара "ЕС – НАТО – Украина" обсудили ряд вопросов. Мероприятие организовали при содействии Представительства Европейского Союза и Центра информации и документации Организации Североатлантического договора.

За более 70 лет своего существования Альянс постоянно адаптируется к новым вызовам, чтобы защитить государства союзников и их граждан. Речь идет не только о военной сфере, но и об информационном пространстве.

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Фабрикацию фактов, провокации, манипулятивные технологии и откровенная ложь – дезинформация превратилась в проблему национальной безопасности, инструмент. Он может дестабилизировать мир. Это отметила помощница генерального секретаря НАТО по общественной дипломатии Байба Браже.

"Враждебная информационная деятельность, и в частности дезинформация, является серьезной угрозой. Это угроза безопасности для демократического общества, и нет никакого ответа, как мы можем противостоять ей", – отметила Браже.

Дезинформация – не изобретение последних лет. На протяжении целых десятилетий с ложной информацией борются на государственном и даже военном уровнях во всем мире.

По словам заместителя помощника генсекретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии Кармен Ромеро, так же как союзники из НАТО, сталкивались с иностранным вмешательством с момента создания альянса, также ощущаются последствия враждебных действий из-за распространения пропагандистской информации.

Демократические ценности – под ударом

Под удар прежде всего попадают демократические ценности. В НАТО убеждены: сейчас информация является мощным инструментом для недемократических систем. Ложные сведения как из внутренних, так и из внешних источников, представляют серьезную угрозу для общества в целом. Дезинформация:

порождает беспорядок;

порождает недоверие к государственным институтам;

подрывает легитимность власти;

порождает неоправданное напряжение;

искажает общественные дискуссии.

"Важно координировать объединение усилий, сотрудничество для защиты нашего общества от информационных атак, направленных на то, чтобы подорвать нашу демократию", – подчеркнула Ромеро.

Ромеро: факты – самое эффективное оружие против дезинформации

Фейковые данные, как отметили эксперты, легко распространить и трудно опровергнуть. В Альянсе считают, что самое эффективное оружие против дезинформации – это факты. "Коммуникации основанные на фактах являются самым эффективным способом противодействия дезинформации", – сказала Ромеро.

"Как организация, основанная на общих ценностях, НАТО противодействует дезинформации надежными публичными сообщениями, основанными на фактах. Мы прозрачны и публично очертили наш подход к противодействию дезинформации", – отметила Браже.

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Фейковые новости и искаженные данные способны расшатать внутриполитическую ситуацию, запугать или даже подогреть военное напряжение. Люди не защищены от таких месседжей, а злоумышленники активно используют их в пагубных целях.

"Дезинформацию можно использовать для достижения различных целей, в частности идеологических, политических или финансовых. Дезинформация – это один из видов враждебной информационной деятельности", – рассказала Браже.



Байба Браже / Фото 24 канала

Интернет-пространство как поле боя

Информация распространяется так быстро, что люди просто не успевают проанализировать события. Из-за этого фейки и манипуляции воспринимают как реальные новости.

Основным полем боя стало интернет-пространство, в частности соцсети и псевдоновостные сайты, которые распространяют ложные данные. Именно с помощью фейковых аккаунтов создают сомнительные сообщения, их подхватывают СМИ, а затем распространяют рядовые пользователи.

По словам помощницы генсекретаря по общественной дипломатии, никогда до сих пор не было проще распространять дезинформацию о фактах и влиять на их восприятие.

Как НАТО борется с дезинформацией

Альянс борется с дезинформацией, систематически осуществляя мониторинг сомнительных сообщений. Комплексно понимать информационное пространство необходимо, чтобы выработать действенный ответ на угрозы и сформировать безопасную среду. "Мониторинг информационной среды предполагает отслеживание и анализ информации о нашей деятельности", – отметила Ромеро.

В НАТО выработали мощную коммуникативную стратегию. И благодаря связям с общественностью Альянс простым языком рассказывает гражданам о своей деятельности. Сотрудничает с независимыми экспертами, сообществами, общественными организациями, которые занимаются:

проверкой фактов;

опровержением ложной информации.

"Основным элементом для эффективного решения информационных манипуляций является очень тесная координация усилий и активное сотрудничество между государственными и негосударственными учреждениями и организациями", – сказала Ромеро.

Полный выпуск программы "Фактор безопасности": смотрите видео

Какова ситуация с противодействием фейкам в Украине

На передовой борьбы с дезинформацией находится и украинское гражданское общество. Несколько лет назад в Альянсе взялись развеять мифы о воинственности и враждебности украинцев, которые распространяет Россия. Авторы отправились во Львов, где, прогуливаясь по старинным улочкам, брали интервью у прохожих.

"Согласно с российской информацией, это место (Львов – 24 канал) полно сторонников нацизма, которые ущемляют носителей русского языка и людей из другой части страны", – начал программу редактор NATO channel Пол Кинг.

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В НАТО отметили, что Украина уже накопила немало опыта в выявлении фейковых новостей и проверке фактов: "Действительно похвально, что Украина продолжает укреплять свои способности по противодействию дезинформации".

Весной 2021 года в Украине начал работу Центр противодействия дезинформации – государственная институция, которая в сотрудничестве с общественными организациями противостоит пропаганде. Препятствует манипуляциям общественным мнением также и Центр информационной безопасности и стратегических коммуникаций.

Заместитель помощника генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии отметила:"Перед этими двумя центрами сейчас стоит важная задача, как еще больше повысить устойчивость в украинском обществе".

Помочь повысить устойчивость украинского общества обещают и страны НАТО. "Мы будем продолжать сотрудничать с Центром передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям в Риге, и мы будем рассматривать новые возможности поддержать способность Украины противостоять информационным вызовам", – сказала Ромеро.



Кармен Ромеро / Фото 24 канала

Мишенью дезинформации кое-где становится и сам Альянс. В центре передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям в Латвии собрались 30 специалистов. Перед ними непростая задача: найти пути, как эффективнее распознавать лживую информацию и бороться с неправдой.

"Фейковые новости представляют угрозу не только для отдельного человека, но и общества и безопасности стран в целом. Это явление влияет на нашу жизнь, поэтому мы должны найти путь, как себя защитить", – отметил Янис Сартс из Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям.

Как уберечься от дезинформации

Как уберечься от фейков и остановить дезинформацию – участники предоставили десятки идей. Настоящее изобретение – специальное мобильное приложение, которое по принципу работы напоминает сайт для знакомств.

Развлекаясь, пользователи могут соревноваться друг с другом в попытках отличить правдивую информацию от ложной. Еще одна разработка – интерактивная игра в популярной соцсети фейсбук – FakeBuster или "охотник за подделками".

Еще один простой и удобный в использовании инструмент – плагины, которые способные обнаруживать ложную информацию. Их можно использовать, добавив в браузер. По мнению и организаторов, и участников – такие изобретения помогут развить навыки критического мышления. Ведь лучше всего люди воспринимают информацию именно в игровой форме.

"Участники предложили несколько проектов, которые помогут в игровой форме предотвратить распространение фейков", – сказала Линда Курика. Единого рецепта, как противодействовать ложной информации, по словам экспертов, нет. Однако возможно сделать граждан, правительство, силы обороны и безопасности и в целом общество менее уязвимыми к дезинформации, укрепив их устойчивость.

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Порой человек получает настолько много ложной информации, что убеждает сам себя в истинности всех ложных сведений. В этом и заключается опасность пропаганды, отмечают в НАТО.

"Подобно тому, как все страны НАТО защищают друг друга от любой угрозы, противодействие дезинформации – это также совместная работа: у каждого гражданина своя роль. Нам нужно вместе повысить нашу коллективную устойчивость к дезинформации", – отметила Браже.

А самым действенным механизмом противодействия дезинформации остается персональная информационная гигиена. Способность каждого отделять и осмысливать факты и выделять источники, которым можно доверять. И быть способным самостоятельно распознать, где правда, а где ложь.