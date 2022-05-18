НАТО будет терпеть Турцию, – Перепелица объяснил, почему ее не могут исключить

Сначала в Североатлантическом Альянсе уверяли, что Финляндия и Швеция очень быстро и без лишних проблем присоединятся к НАТО. Однако здесь неожиданно выступила против Турция.

Об этом сообщил 24 каналу директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица. Он отметил, что в свое время именно эти 2 страны налагали санкции на Анкару.

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Почему Анкара против

Кроме того, президент Турции Реджеп Эрдоган был против их присоединения, поскольку эти страны отказывались экстрадировать тех, кого Турция считала террористами. Позже Соединенные Штаты Америки требовали объяснений у Эрдогана за такую позицию.

Турция с приходом Эрдогана уже давно вышла за стандарты демократии, являющиеся основным политическим критерием для членов Альянса. Поэтому возникает очень много проблем на политическом уровне между Турцией и штаб-квартирой НАТО,

– заметил Перепелица.

Как он подчеркнул, есть и другие причины, по которым Анкара против. В частности, они связаны с наложением США санкций на Управление оборонной промышленности Турции из-за участия ведомства в соглашении по закупке систем С-400 у России, а также исключением ее из программы разработки самолетов F-35.

Почему НАТО терпит Турцию

Как отметил Перепелица, у Турции очень непростые отношения как с НАТО, так и с США. Однако НАТО терпит ее в своем составе по многим причинам.

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Во-первых, она занимает очень выгодную военно-стратегическую позицию – фактически форпост НАТО на Ближнем Востоке и в Черноморском регионе. Более того, Турция очень мощная в военном и геополитическом смысле.

Ради такой геополитической и геостратегической позиции НАТО будет терпеть Турцию. Думаю, что Альянс не исключит эту страну, несмотря на все проблемы,

– заявил Перепелица.

Он также добавил, что в случае исключения Турции эта сильная страна уйдет в свободное плавание. В то же время, никому неизвестно, какую тогда ожидать от нее внешнюю политику.

По мнению эксперта, диалог с Эрдоганом будет развиваться. Ему будут предлагать разные варианты, поэтому в конце концов этот вопрос будет решен. В то же время он добавил, что это не первый пример, когда отдельные члены НАТО шантажировали Альянс по разным мотивам.

Турция препятствует вступлению в НАТО Финляндии и Швеции

Сегодня, 18 мая, Финляндия и Швеция вместе подали заявки на вступление в Североатлантический союз. Отмечается, что начало процесса вступления может занять несколько месяцев.

Впрочем, препятствием для вступления этих стран в Альянс неожиданно стала Турция. Анкара выдвинула ряд требований, касающихся присоединения этих государств к Североатлантическому Альянсу.

Отмечается, что у Турции есть претензии не только к Швеции и Финляндии, но и к самому НАТО. Таким способом она решила прибегнуть к своеобразному шантажу, чтобы получить желаемое.

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