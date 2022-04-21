НАТО давно бы вступило в войну, если бы не ядерное оружие, – Шендерович

Владимир Путин угрожает всему миру применением ядерного оружия. Такой шантаж российского президента останавливает другие государства вмешаться в войну, чтобы защитить Украину.

Такое мнение в эфире 24 каналу высказал российский писатель Виктор Шендерович. Он подчеркнул, что у Путина нет никаких нравственных рамок.

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Шантаж Путина удерживает НАТО

По словам писателя, Путин, конечно, может рассказывать российским потребителям пропаганду о том, что Россия воюет с НАТО. Тем не менее, Россия воюет с Украиной.

НАТО давно бы вступило в войну, если бы не ядерное оружие. И тогда фамилия Путин стояла бы в одном ряду с фамилиями Милошевич и Хусейн,

– отметил Шендерович.

Он подчеркнул, что если бы Альянс вступил в войну всеми своими ресурсами, а не только снабжая Украину оружием, то, разумеется, что Путина уже давно бы не было.

Полная трансляция с Виктором Шендеровичем: смотрите видео