На следующем саммите лидеров стран НАТО должны спланировать будущее организации на следующие 10 лет. В этом контексте министр обороны Украины Андрей Таран призвал учесть серьезность евроатлантических намерений нашей страны.

Известно, что следующий саммит лидеров стран НАТО состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Важно Члены НАТО не готовы к глобальной войне с Россией, – Эйдман

По словам Тарана, эскалация военного присутствия вдоль границ Украины не оставляет никаких сомнений, какая страна сегодня представляет наибольшую военную угрозу в евроатлантическом пространстве.

Он убежден, что в Брюсселе это четко осознают, поскольку Генеральный секретарь НАТО недвусмысленно назвал "агрессивные действия России" среди вызовов сегодняшнего и завтрашнего дня.

Рассчитываем, что эта позиция Украины будет отражена в документах, которые будут рассматриваться в Брюсселе 14 июня,

– сказал Таран.

Он добавил, что мощным сигналом в решениях саммита НАТО могла бы стать демонстрация преданности решениям Бухарестского саммита 2008 года, что декларирует безусловную перспективу членства для Украины и Грузии.

Обратите внимание! Ранее депутат Европарламента Андрюс Кубилюс предложил создать для Украины "план действий" относительно членства в ЕС.

Заметим, что Россия в последнее время "бряцает" оружием на границе с Украиной. Так, по данным ВСУ, она наращивает свое присутствие в Воронежской, Ростовской и Брянской областях. Все эти регионы граничат с нашим государством. Кроме этого, украинская разведка зафиксировала, как страна-агрессор стягивает технику во временно оккупированный Крым.