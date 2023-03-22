Страны НАТО должны готовиться к длительной войне России против Украины, – премьер Эстонии

Странам НАТО следует готовиться к длительной войне России против Украины. Следовательно, государства-члены должны увеличить расходы на оборону.

Такое мнение озвучила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. По ее словам, страна-агрессор подготовилась к этой войне.

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Россия подготовилась к длительной конфронтации, и мы тоже должны,

– написала она.

Таким образом, Каллас призвала страны НАТО увеличить расходы на оборону. более чем на 2% ВВП.

"Эстония значительно увеличила свой оборонный бюджет, к 2024 году он достигнет 3% ВВП. 2% ВВП на расходы на оборону должно быть минимальным, а не потолком", – добавила она.

Во вторник, 21 марта, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг представил ежегодный отчет НАТО.

Как Эстония помогает Украине противостоять России