НАТО допускает новые провокации и операции "под чужим флагом" в Приднестровье
НАТО допускает новые провокации в непризнанном Приднестровье. В Альянсе считают, что их цель – создать дополнительные проблемы для Украины.
Вместе с тем, военной угрозы для самой Молдовы пока нет. Об этом в интервью румынскому изданию Digi24 рассказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, передает 24 канал.
Читайте также Бить или не бить: как Украине отрезать Россию от второго фронта в Приднестровье
Новые провокации в непризнанном Приднестровье возможны
Джоане отметил, что в настоящее время НАТО не видит военных рисков для Молдовы или Грузии – еще одной страны, находящейся под интенсивным давлением России.
Однако мы ожидаем провокаций и операций под чужим флагом – не столько с целью создать проблемы для Молдовы, сколько для украинских сил на Западе Украины и в Одесской области,
– заявил заместитель генсека НАТО.
Кстати, чиновник добавил, что НАТО не исключает возможных попыток дестабилизации Республики Молдова со стороны России.
Напомним, что на прошлой неделе в непризнанном Приднестровье состоялся ряд провокаций. В частности, 25 апреля в Тирасполе прогремели взрывы возле так называемого министерства госбезопасности.
На следующий день вблизи поселка Маяк были повреждены две антенны на местном телерадиоцентре, транслировавшие российские частоты.
Обратите внимание – на Сахалине загорелась ГРЭС-2: смотрите видео