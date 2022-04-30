НАТО допускает новые провокации и операции "под чужим флагом" в Приднестровье

НАТО допускает новые провокации в непризнанном Приднестровье. В Альянсе считают, что их цель – создать дополнительные проблемы для Украины.

Вместе с тем, военной угрозы для самой Молдовы пока нет. Об этом в интервью румынскому изданию Digi24 рассказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, передает 24 канал.

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Новые провокации в непризнанном Приднестровье возможны

Джоане отметил, что в настоящее время НАТО не видит военных рисков для Молдовы или Грузии – еще одной страны, находящейся под интенсивным давлением России.

Однако мы ожидаем провокаций и операций под чужим флагом – не столько с целью создать проблемы для Молдовы, сколько для украинских сил на Западе Украины и в Одесской области,

– заявил заместитель генсека НАТО.

Кстати, чиновник добавил, что НАТО не исключает возможных попыток дестабилизации Республики Молдова со стороны России.

Напомним, что на прошлой неделе в непризнанном Приднестровье состоялся ряд провокаций. В частности, 25 апреля в Тирасполе прогремели взрывы возле так называемого министерства госбезопасности.

На следующий день вблизи поселка Маяк были повреждены две антенны на местном телерадиоцентре, транслировавшие российские частоты.

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