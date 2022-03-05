В НАТО еще не отдают себе отчет в проблеме, – Кулеба о незакрытии неба над Украиной

Позиция НАТО по поводу незакрытия неба над Украиной не вызывает уважения. В Альянсе еще не отдают себе отчет, что война России является проблемой не только для нашего государства.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Пока Украина платит за свою свободу человеческими жизнями, НАТО лишь демонстрирует нерешительность.

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"Проблема в этой ситуации не только для Украины, но и для самого НАТО. Просто в Альянсе этого еще не осознают", – подчеркнул министр.

По словам Кулебы, НАТО может тысячу раз сказать, что будет отчаянно биться за каждый дюйм своей земли. Однако если в Альянсе не принимают практических решений, то Россия видит, что это все слова.

Она понимает, что НАТО испытывает страх, а ничто так не мотивирует Россию как чувство страха,

– подчеркнул глава МИД.

Сейчас Москву сдерживает и пугает только, что украинцы бесстрашно борются за свою землю.

Как отметил Кулеба, украинцы должны ясно увидеть, что НАТО на самом деле не является таким, каким они себе его представляли, по крайней мере сейчас. Если они изменят свою позицию, это будет хорошо. Однако пока она не вызывает уважения.

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