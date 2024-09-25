Об этом заявил глава командования логистики НАТО, генерал-лейтенант Александр Соллфранк в интервью Reuters. Он также предложил создание "военно-медицинского Шенгена" для облегчения доставки критически важных медикаментов.

Смотрите также В России вдруг признали, что не имеют шансов против НАТО

Как НАТО планирует эвакуировать раненых в случае войны с Россией

Соллфранк отмечает, что в случае войны НАТО с Россией, западные войска могут оказаться в условиях значительно большей зоны боевых действий, с большим количеством раненых и временной потерей воздушного преимущества вблизи фронта.

Также в случае конфликта с Россией транспортировка раненых военных потребует значительно больших расстояний. Генерал отметил, что, в отличие от ситуации в Афганистане и Ираке, российская противовоздушная оборона и авиация могут представлять серьезную угрозу для медицинской эвакуации воздушным путем.

Это может обусловить необходимость использования госпитальных поездов, которые способны перевозить больше раненых одновременно, чем самолеты.

Преимущество в воздухе должно быть достигнуто в первую очередь. Для этого нужно время, чтобы достичь успеха по всей длине и глубине линии фронта,

– отметил Соллфранк.

Что может стать проблемой для эвакуации раненых

Одной из проблем, которую также необходимо решить, генерал называет расхождения в медицинских правилах между странами. Он предложил создать "военно-медицинский Шенген", подобный политической Шенгенской зоне, позволяющей свободное передвижение в большинстве стран ЕС.

Такая зона упростила бы доставку критически важных медикаментов, включая наркотические средства и мощные обезболивающие, которые необходимы для оказания помощи раненым.

В издании отметили, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину планирование медицинской эвакуации стало частью усилий НАТО по пересмотру и укреплению своих возможностей для сдерживания и защиты от возможных атак со стороны Москвы. Немецкие военные прогнозируют, что Россия может нанести удар по странам НАТО уже в 2029 году.