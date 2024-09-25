Про це заявив голова командування логістики НАТО, генерал-лейтенант Александр Соллфранк у інтервʼю Reuters. Він також запропонував створення "військово-медичного Шенгену" для полегшення доставки критично важливих медикаментів.

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Як НАТО планує евакуювати поранених в разі війни з Росією

Соллфранк зазначає, що у разі війни НАТО з Росією, західні війська можуть опинитися в умовах значно більшої зони бойових дій, з більшою кількістю поранених і тимчасовою втратою повітряної переваги поблизу фронту.

Також в разі конфлікту з Росією транспортування поранених військових вимагатиме значно більших відстаней. Генерал зазначив, що, на відміну від ситуації в Афганістані та Іраку, російська протиповітряна оборона та авіація можуть становити серйозну загрозу для медичної евакуації повітряним шляхом.

Це може зумовити необхідність використання госпітальних потягів, які здатні перевозити більше поранених одночасно, ніж літаки.

Перевага в повітрі має бути досягнута в першу чергу. Для цього потрібен час, щоб досягти успіху по всій довжині і глибині лінії фронту,

– зазначив Соллфранк.

Що може стати проблемою для евакуації поранених

Однією з проблем, яку також необхідно вирішити, генерал називає розбіжності в медичних правилах між країнами. Він запропонував створити "військово-медичний Шенген", подібний до політичної Шенгенської зони, що дозволяє вільне пересування в більшості країн ЄС.

Така зона спростила б доставку критично важливих медикаментів, включаючи наркотичні засоби та потужні знеболювальні, які необхідні для надання допомоги пораненим.

У виданні зауважили, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну планування медичної евакуації стало частиною зусиль НАТО з перегляду та зміцнення своїх можливостей для стримування і захисту від можливих атак з боку Москви. Німецькі військові прогнозують, що Росія може завдати удару по країнах НАТО вже у 2029 році.