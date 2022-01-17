В НАТО готовы говорить с Россией о сокращении вооружения
Источник:CBC
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны-члены НАТО готовы обсуждать с Россией вопросы сокращения вооружений. В частности, это касается также и ядерного оружия.
В своем интервью генсек НАТО подчеркнул, что Россия должна снизить военную напряженность и вывести свои войска от границ с Украиной.
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НАТО готово к диалогу
Несмотря на заявления о готовности к диалогу, Йенс Столтенберг также подчеркнул, что союзники по НАТО не могут уступить абсолютно ключевые принципы европейской и национальной безопасности.
Каждая страна выбирает свой путь – хочет она быть членом такого альянса как НАТО или нет. Также мы не можем согласиться с тем, что у нас не должно быть солдат НАТО во всех странах, присоединившихся к Альянсу с 1997 года,
– подчеркнул генеральный секретарь.
Как пояснил Столтенберг, если во всех странах, присоединившихся к Альянсу в девяностых, не будет солдат, то это приведет к тому, что эти государства станут "членами второго сорта".
Переговоры с НАТО и угрозы Украине:
- Москва уверяет, что не намерен обсуждать с НАТО или США вопросы перемещения войск по территории России. Сергей Лавров цинично заявлял, что требования вернуть военных в казармы не будут рассматриваться.
- В то же время в Восточном военном округе России 14 января внезапно стартовала проверка боевой готовности. В русском минобороны называли меры плановыми.
- Также в Кремле заявляли, что напряженность на границе с Украиной избыточна. Мол, именно поэтому Россия и настаивает на конкретных шагах относительно договоров о стратегической безопасности.
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