В НАТО готовы говорить с Россией о сокращении вооружения

17 января 2022 , 01:55
Читати новину українською

Источник:

CBC

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны-члены НАТО готовы обсуждать с Россией вопросы сокращения вооружений. В частности, это касается также и ядерного оружия.

В своем интервью генсек НАТО подчеркнул, что Россия должна снизить военную напряженность и вывести свои войска от границ с Украиной.

Это стоит увидеть Десантники с воздуха точечно уничтожают врага на Донбассе: впечатляющее видео

НАТО готово к диалогу

Несмотря на заявления о готовности к диалогу, Йенс Столтенберг также подчеркнул, что союзники по НАТО не могут уступить абсолютно ключевые принципы европейской и национальной безопасности.

Каждая страна выбирает свой путь – хочет она быть членом такого альянса как НАТО или нет. Также мы не можем согласиться с тем, что у нас не должно быть солдат НАТО во всех странах, присоединившихся к Альянсу с 1997 года,
– подчеркнул генеральный секретарь.

Как пояснил Столтенберг, если во всех странах, присоединившихся к Альянсу в девяностых, не будет солдат, то это приведет к тому, что эти государства станут "членами второго сорта".

Переговоры с НАТО и угрозы Украине:

К теме: США готовят санкции против России – смотрите видео

 

Автор: Василь Денисюк