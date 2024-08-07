Такое мнение высказал французский генерал Бертран Тужу.
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НАТО может быстро не среагировать на нападение России
Французский генерал считает, что перемещение оборудования во время холодной войны по Европе было гораздо проще. Тужу указал, что в случае, если Россия начнет атаку на страну НАТО, то другим европейцам и американцам придется как можно быстрее перебросить войска на восточный фланг альянса.
Однако на практике это затрудняется длительными и разрозненными административными процессами, которые неприспособлены для перемещения техники инфраструктурой и недостатком транспортных возможностей.
Кроме этого, генерал также напомнил о том, что в начале 2022 года Франция осознала, насколько сложным может быть процесс перемещения техники через Европу.
"Мы обнаружили масштаб административной волокиты. В Украине идет война, но таможенники объясняют, что у вас нет нужного тоннажа на ось и что вашим танкам не разрешено пересекать границу Германии", – рассказал он.