Такое мнение высказал французский генерал Бертран Тужу.

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НАТО может быстро не среагировать на нападение России

Французский генерал считает, что перемещение оборудования во время холодной войны по Европе было гораздо проще. Тужу указал, что в случае, если Россия начнет атаку на страну НАТО, то другим европейцам и американцам придется как можно быстрее перебросить войска на восточный фланг альянса.

Однако на практике это затрудняется длительными и разрозненными административными процессами, которые неприспособлены для перемещения техники инфраструктурой и недостатком транспортных возможностей.

Кроме этого, генерал также напомнил о том, что в начале 2022 года Франция осознала, насколько сложным может быть процесс перемещения техники через Европу.

"Мы обнаружили масштаб административной волокиты. В Украине идет война, но таможенники объясняют, что у вас нет нужного тоннажа на ось и что вашим танкам не разрешено пересекать границу Германии", – рассказал он.